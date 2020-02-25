【新冠肺炎】2000人「不怕死」迫爆後  上海Costco停售招牌烤雞控制人流（有片）

▲ 【新冠肺炎】上海Costco開始控制店內人流，並停售招牌烤雞等暢銷品，減少人群聚集。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情未見平息，南韓疫情、日本疫情、意大利疫情爆發，中國內地確診個案還在增加，但內地部份民眾戒備心薄弱，更出現「迫超市」狀況。為此，上海Costco開始控制店內人流，並停售招牌烤雞等暢銷品，減少人群聚集。

俗稱武漢肺炎的新冠病毒疫情近日在中國略有緩解，部分景點和商場開始湧現人潮。內地媒體報道，位於上海閔行區華漕鎮的美式賣場Costco近日再現購物人潮，日前被拍到有將近2000名顧客在店內採購，人潮明顯較10日復工前多，尤其是蛋糕和肉類區域，被擠得水洩不通。

上海閔行區已對Costco提出口頭警告

雖然Costco規定顧客進店前要先量體溫、戴口罩，但仍有顧客在店內脫下口罩，工作人員也沒有勸阻。對此，閔行區22日表示已對Costco提出口頭警告，並約談相關負責人，要求改善。

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台灣中央社記者23日採訪發現，上海Costco大門外貼著告示，「因疫情防控需求，賣場內限流一千人」。據了解，Costco上午傳給會員的訊息中表示限流人數為2000人，臨近中午才將人數砍半。

大門外站著幾位保安，提醒顧客先戴上口罩才能入內，賣場入口擺了一台為顧客測體溫的紅外線熱像儀。

相較於之前的網上影片，當天顧客人數明顯少了許多，也沒見到拿下口罩的民眾；反而有不少人戴上護目鏡、塑膠手套，穿著輕便雨衣，顯然對於疫情仍不敢掉以輕心。

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為了避免人群聚集，賣場在肉類、熟食區旁用紅龍柱圍出了排隊動線，只開了一進一出的兩個單行通道。此外，原本的暢銷品烤雞在當地政府的要求下停售了，但同一區域的烤雞腿、豬腳仍吸引不少顧客聚集搶購。

Costco提早晚間7時關門 減少播毒風險

疫情爆發後，Costco並未停止營業，而是將打烊時間從原先的晚間9時30分提早到7時。當天傍晚6時許，一輛警車抵達了Costco外，門口的保安提醒還沒進店的民眾把握時間，表示「7點一到，就不讓進了」。

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不過，當地政府似乎對Costco的防疫措施仍有微詞。澎湃新聞引述閔行區的「關於Costco聯合督察的情況說明」指出，23日上午督察賣場時，發現開市客仍未依22日的承諾限制人流、停售暢銷品，也沒設置引導線和警示廣播等防疫措施，要求對方應該「不折不扣地執行相關防控承諾，不能陽奉陰違」。

上海Costco日前迫爆畫面：

責任編輯：伍樂

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