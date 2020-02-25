【新冠肺炎】習近平連綫17萬幹部開會  胡錫進解讀：免抗疫政令被打折扣（有片）

▲ 中共中央周日（23日）召開一場有關疫情防控的電視電話會議，號稱連綫全國17萬人參加，總書記習近平發表萬字講話。《環球時報》總編輯胡錫進暗指，這種會議可避免抗疫政令「打折扣」。

新型冠狀病毒肺炎仍在蔓延，南韓疫情、日本疫情、意大利疫情爆發，中國確診個案數目亦尚在增加。中共中央周日（23日）召開一場有關疫情防控的電視電話會議，號稱連綫全國17萬人參加，總書記習近平發表萬字講話。《環球時報》總編輯胡錫進暗指，這種會議可避免抗疫政令「打折扣」。

「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議」23日在北京召開。新華社刊登的中共總書記習近平講話全文約1萬字。中共政治局常委7人全部出席。

視像會議 連綫各地縣級或以上幹部

內媒指出，這是5天內最高層、並且是第3次召開涉及疫情防控和經濟社會發展主題的會議，也是近一個月內，第7次召開涉及疫情防控主題的會議，這種重視程度十分罕見。

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習近平在會中說，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段，但仍要有序恢復生產、生活秩序，努力實現今年經濟社會發展目標任務。他並針對防疫及復工分別提出7點及8點要求。

人民日報旗下新媒體「俠客島」指出，這場電話電視會議從中央到縣、軍隊的團級共有17萬人參加，是中共歷來規模最大的一場電視電話會議。

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除了中央政治局常委、委員、書記處書記、國務委員出席會議外，中央與疫情防控相關的負責人也參加會議。此外，各省區市和新疆生產建設兵團以及各市、縣，中央和國家機關各部門、各人民團體，解放軍和武警部隊團級以上單位都設了分會場。

俠客島表示，參會規模龐大至少可以說明3點

一是會議內容非常重要。

二是會議內容非常緊急。

三是會議內容不再以文件傳達的方式層層轉發，以減少中間層級的信息消減和曲解。習近平在北京講話，「所有分會場直接聽原聲、見真人」。

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▲ 胡錫進暗指，這類會議可直接傳達訊息，避免政令打節扣。「如果黨中央的指示都能夠推動落實下去，該有多好。然而現實中總是有一些環節沒有承擔起自己的責任，導致一些打折扣的現象，引起群眾不滿」。

人民日報社旗下《環球時報》總編輯胡錫進則在微博上分享自己參加此會議的感受，稱自己身為基層黨員幹部，覺得這樣的會議形式太好了，「讓更多的基層黨員幹部們能夠有機會直接聽總書記就牽動全國人民的防疫形勢發表重要講話，而不是聽層層傳達」。

確保政令不會層層傳達 層層走樣？

他暗指，這類會議可直接傳達訊息，避免政令打節扣。「如果黨中央的指示都能夠推動落實下去，該有多好。然而現實中總是有一些環節沒有承擔起自己的責任，導致一些打折扣的現象，引起群眾不滿」。

自新冠肺炎爆發以來，習近平在會議中的相關發言就受到外界關注。中共黨刊「求是」15日曾刊登習近平本月3日在政治局常委會會議上的講話全文，習近平自承1月7日就對防疫工作提出要求。

責任編輯：伍樂

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