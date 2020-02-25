【新冠肺炎】北京密切接觸者轉化確診比例約5.8% 中醫藥治癒率達92%

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情肆虐，追蹤病毒來源，多屬密切接觸者傳染。北京衛健委最新表示，目前，密切接觸者有可能轉化為確診個案的比例大概為5.8%左右，疫情防控切不可放鬆。

北京衛健委新聞發言人高小俊，在今日（24日）北京新冠病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上介紹，北京市已連續2天「零增長」，沒有新增確診個案，而目前北京仍有613名密切接觸者沒有解除醫學隔離觀察，這些都有可能轉化為疑似病例或確診病例。密切接觸者有可能轉化為確診病例的比例大概為5.8%左右，切不可放鬆疫情防控。

▲ 北京衛健委最新表示，目前，密切接觸者有可能轉化為確診個案的比例大概為5.8%左右，疫情防控切不可放鬆。

中國疾控中心應急中心研究員向妮娟此前表示，在患者在發病前兩天，已經有了傳染性，因此病人發病前兩天接觸的人也是密切接觸者，需要進行14天的醫學觀察。中國疾控中心隨後更改密切接觸者的定義，確診者發病前兩天所接觸的人，也會被定義為密切接觸者。

至於早前有員工確診新型冠狀病毒肺炎的電商平台當當，北京市疾控中心昨表示，確診患者的82名密切接觸者，目前無核酸檢測陽性；其中單位72名密切接觸者中，3名有腹瀉等症狀的人士在核酸檢測中均呈陰性。目前，這82名密切接觸者已經在集中隔離。朝陽區已指導當當網大廈集中消毒。

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另外，高小俊並稱，截至2月22日，武漢肺炎中醫藥治療率總體為87%。在中醫藥治療患者中，使用中藥湯藥的比例為82%。中醫藥治療總有效率為92%。其中在一名危重症患者的救治中，東直門醫院、地壇醫院三位中醫專家參與會診，擬定中藥處方，連夜給患者服用中藥，次日晨患者體溫降至37.2度，目前患者病情趨穩，沒有進一步惡化。

此前，黑龍江省中醫藥管理局發布消息，作為中國確定的4個「清肺排毒湯」臨床應用試點省份之一，截至18日，黑龍江省已治癒並出院的新冠肺炎患者達104例，其中使用中醫藥參與治療的確診病例為95.26%，超過中國平均水平。

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責任編輯：伍樂

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