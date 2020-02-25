世衞發布中國考察結果：新冠肺炎病毒未明顯變異各年齡普遍易感染

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情肆虐，全球醫學專家關注新冠肺炎流行病學特徵，希望能盡快找出防治方法。中國—世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組周一晚（24日）在北京舉行新聞發布會，公布近日在中國4地開展聯合調查的結果，顯示新冠肺炎病毒尚未發生明顯的變異，患者平均年齡為51歲，但各年齡段人群均對新型冠狀病毒沒有免疫力，普遍容易感染。

至於傳播途徑，盡管新型冠狀病毒存在糞-口傳播風險，但呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑；大約1%-5%的密切接觸者實驗室確診為陽性。

考察組外方組長、世衛組織總幹事高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，中國所採取的策略改變了新增確診病例快速攀升的曲線，「兩周前我剛到中國的時候，每一天新報告的確診病例大概都是兩千多。當聯合考察團結束考察任務的時候，昨天報告的確診病例只有400多例，兩周之內實現了80%的下降。」這樣的數據下降是切實的；但目前來說最重要的一條建議就是切勿沾沾自喜，未獲全勝，不輕言勝利。

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考察組中方組長、國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年則在會上通報，新冠肺炎病毒尚未發生明顯的變異，通過對不同地點分離出的104株新冠病毒株進行全基因組測序，證實同源性達99.9%；而新冠肺炎疫情的流行病學特徵大致有以下6點：

1、人口學特徵。患者平均年齡51歲，30–69歲患者佔77.8%，77.5%的病例來自湖北。

2、動物宿主。目前的研究表明，蝙蝠有可能是新冠病毒的宿主，穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主之一。

3、傳播途徑。目前認為，呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑，已從一些確診患者的糞便中檢測出新型冠狀病毒，存在糞-口傳播風險。新冠病毒可能通過氣溶膠傳播，但在中國這不是主要的傳播方式。

4、家庭聚集性。從廣東和四川的現場考察來看，78%-85%的聚集病例發生在家庭。

5、密切接觸者管理。在廣東和四川，現場流行病學工作者幾乎對所有已發現的密切接觸者進行了追踪和醫學觀察，大約1%-5%的密切接觸者實驗室確診為陽性。

6、易感性。新冠病毒是一種新的病原體，因此，各年齡段人群均對新型冠狀病毒沒有免疫力，普遍容易感染。

在此次發布會之前，考察組在2月17日赴北京、廣東、四川開展調查，22日至23日在湖北開展現場調研。

責任編輯：伍樂

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