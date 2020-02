【新冠肺炎】譚德塞：現在用「大流行」形容新冠肺炎疫情　不符事實引起恐懼

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情在全球逾30國蔓延,南韓疫情、日本疫情、意大利疫情爆發。世界衛生組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)直言,新冠病毒絕對有潛力變成全球性傳播的「大流行」,但現階段還未達到,並示警媒體現在使用「大流行」一詞不符事實,肯定會引起恐懼。

據世衛組織(WHO)估計截至日內瓦時間周一下午4時,新冠病毒肺炎全球確診達7萬9407宗,死亡2622人,蔓延全球32國,國際間已開始討論疫情是否成為「大流行」(Pandemic)。

南韓、日本、意大利疫情都在爆發

譚德塞同日在日內瓦記者會上表示,目前還沒有看到病毒在全球範圍內不受控制的傳播、全球也未有大規模的重症或死亡。隨後他自問自答表示,這種病毒是否具有大流行潛力?絕對有;但到這個階段了嗎?評估結果還沒有。

Does this virus have pandemic potential? Absolutely it has. Are we there yet from our assessment? Not yet.