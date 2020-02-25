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【新冠肺炎】譚德塞：現在用「大流行」形容新冠肺炎疫情　不符事實引起恐懼

社會熱點 12:51 2020/02/25

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世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）直言，新冠病毒絕對有潛力變成全球性傳播的「大流行」，但現階段還未達到，並示警媒體現在使用「大流行」一詞不符事實，肯定會引起恐懼。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球逾30國蔓延，南韓疫情、日本疫情、意大利疫情爆發。世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）直言，新冠病毒絕對有潛力變成全球性傳播的「大流行」，但現階段還未達到，並示警媒體現在使用「大流行」一詞不符事實，肯定會引起恐懼。

據世衛組織（WHO）估計截至日內瓦時間周一下午4時，新冠病毒肺炎全球確診達7萬9407宗，死亡2622人，蔓延全球32國，國際間已開始討論疫情是否成為「大流行」（Pandemic）。

南韓、日本、意大利疫情都在爆發

譚德塞同日在日內瓦記者會上表示，目前還沒有看到病毒在全球範圍內不受控制的傳播、全球也未有大規模的重症或死亡。隨後他自問自答表示，這種病毒是否具有大流行潛力？絕對有；但到這個階段了嗎？評估結果還沒有。

Does this virus have pandemic potential? Absolutely it has. Are we there yet from our assessment? Not yet.

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譚德塞說明，目前對病毒的地區傳播、疾病嚴重性及其對整個社會的影響還持續進行評估。世衛現在看到的是全球各地出現流行病，以不同的方式影響著國家，需要採取「針對性」的應對措施。

他表示，現在使用大流行一詞不符合事實，且肯定會引起恐懼。現在不是專注要使用什麼字詞的時候，每個國家都必須針對自身情況進行風險評估。世衛正密切關注意大利、伊朗及韓國等國病例增加情勢。

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所謂「大流行」是指新疾病的全球性傳播。當世衛宣布達到這個階段後，意即全球所有國家都應該立即啟動應對計劃。

譚德塞：毒是否具有大流行潛力？絕對有

以2009年發生H1N1新型流感為例，世衛當年4月宣布為「國際關注公共衛生緊急事件」，在同年6月進一步宣布成為「大流行」後，引發全球搶購疫苗。美國10月宣布緊急狀態，採取一系列措施保障民眾健康，例如豁免健康保險的某些要求，方便醫療機構處理激增的流感患者，並積極研發疫苗。

此外，譚德塞另提到，前往中國了解疫情的國際專家小組發現在武漢病毒死亡率在2％至4％之間，武漢以外的死亡率則為0.7％。輕症患者痊癒時間約為2週，而重症患者痊癒時間則為3至6周。

責任編輯：伍樂

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