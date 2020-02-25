【新冠肺炎】美財長：美中貿易協議料暫時不受疫情衝擊 未來或有變

美國財長姆欽向路透表示，他預期新型冠狀病毒疫情不會對中美第一階段貿易協議造成實質影響，不過未來幾周會見到更多數據，情況可能會有變化。

姆欽：現在就疫情對全球經濟影響得出結論還太早

全球20大經濟體的財經官員周日（23日）表示，將監控新冠疫情對全球增長的影響，但他們並未直接認定這對全球經濟構成下檔風險。

就在他們在沙特首都利雅得會晤之際，對冠狀病毒大流行的擔憂也在加劇，伊朗、意大利和韓國的新增病例急劇增加。

姆欽周日晚間接受路透採訪時，將這場疫情稱為「人類悲劇」，並警告稱不要過早就疫情對全球經濟或企業供應鏈決策的影響得出結論，稱現在下結論還為時過早。

他說，中國目前關注的重點是病毒疫情，但華盛頓方面仍期望中國履行承諾，根據貿易協議購買更多美國產品和服務。

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▲ 美國財長姆欽。（資料圖片）

「我不認為這會對第一階段協議產生任何影響。基於我們掌握的信息和目前的疫情狀況，我不認為會有實質性影響，」他說。

「很明顯，隨著情況發展，那可能會改變。未來幾週內，我們會得出更好的評估，因為會有更多關於病毒擴散速度的數據。」

不擔心疫情或推遲第二階段貿易協議

姆欽承認疫情可能也會推遲雙方開始談判並達成第二階段貿易協議，但也說，他目前並不擔心這點。

「選舉前達成協議，很好；選舉後達成協議，也不錯。我們沒有任何壓力，」他說。他指的是11月3日美國總統大選，特朗普總統將尋求連任。

姆欽指出，新冠狀病毒的傳染性高於當年的非典，但說治愈率似乎更高。

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在另一場記者會上，他說疫情可能對供應鏈有些短期影響，但否認可能增加對全球化擔憂的說法。他並稱，大公司一直在評估風險和調整供應鏈。

責任編輯：蒯宇澄