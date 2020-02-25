銅鑼灣書店股東桂民海 涉境外非法提供情報被判刑10年

銅鑼灣書店前股東桂民海（內地稱桂敏海）被指涉及境外非法提供情報罪，昨日在浙江省寧波市中級人民法院一審宣判。寧波法院公布判決消息指，桂民海被判有期徒刑10年，剝奪政治權利5年。公告還引述桂民海表示，認罪服判不上訴。

涉境外非法提供情報罪 被判刑10年

寧波法院在官方網站列出桂民海的資料，並用「桂敏海」的名字，指桂敏海原籍中國寧波，1996年入藉瑞典，2018年經其本人申請依法恢覆中國國籍。法院還稱案件辦理過程中，司法機關充分保障了桂敏海依法享有的各項訴訟權利。

桂民海為香港銅鑼灣書店的股東，該書店以出版和售賣內地政治禁書聞名。桂民海2015年在泰國被帶走，其後被押往中國。銅鑼灣書店包括前店長林榮基和另外兩名職員等人，亦先後在內地被捕，書店東主李波於同年12月底曾在香港失蹤。

瑞典37份報章刊聯署 呼籲中國釋放桂民海

2016年，桂民海現身內地官媒央視，在影片中承認2003年涉及一起造成人命傷亡的交通事故，自願返回中國投案，服刑2年。

桂民海再被拘 傳因「非法會見瑞典外交官」

服刑期滿後，桂民海2018年1月在中國再度在火車上被捕入獄，當時瑞典當局指桂民海罹患漸凍癥，由兩名瑞典外交官陪同他前往北京求診，但北京指控他「攜帶多份涉國家秘密情報」，「涉嫌為境外非法提供國家秘密情報」，又指他受瑞典外交人員唆使，要逃往北京再藉機外逃。

桂民海事件再發酵 中國駐瑞典大使：取消企業代表團訪瑞

2019年11月，瑞典舉行「圖霍爾斯基獎」（Tucholsky Prize）頒獎儀式，當年得獎者正是桂民海，主辦方要表彰他對言論自由的貢獻。

責任編輯：伍樂