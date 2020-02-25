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【新冠肺炎】深圳自24日起 每日供港10萬只口罩

社會熱點 12:04 2020/02/25

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）仍未平息，多地防疫物資短缺，本港口罩也供不應求。深圳市長陳如桂昨宣布，自24日起每天提供香港10萬只防疫口罩，首批捐贈達100萬只。

通過中聯辦 深圳首批共捐贈100萬口罩

中聯辦副主任楊健昨日受主任駱惠寧委託，出席「深圳支援香港抗擊新冠肺炎疫情物資贈送活動」。深圳市市長陳如桂在活動上宣布，由24日起將每天通過香港中聯辦向香港捐贈10萬個口罩，首批100萬只，用以支援香港做好防疫抗疫工作。

圖片來源：中聯辦

陳如桂說，深圳向香港贈送口罩是「深港攜手、同心抗疫」的具體行動；他也感謝港府和香港社會早前支持深圳的防疫工作。

楊健表示，中聯辦將在香港特區政府支持下，做好口罩接收和運送工作，並委托「全港社區抗疫連綫」做好口罩派發工作。

據悉，這批口罩由深圳本地醫療用品製造企業生產，深圳市藥品檢驗研究院對產品質量進行了嚴格檢驗。

深圳政府向香港捐贈口罩引發網民質疑。（微博截圖）

深圳捐贈口罩料可暫時緩解本港口罩短缺的燃眉之急，但此舉也在內地網絡上引發討論。不少內地網民批評，深圳人自己都很難買到口罩。還有網民指出，廣東確診新冠肺炎的人數也很多，而且深圳是廣東確診人數最多的地區。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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