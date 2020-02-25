【新冠肺炎】武漢解封擺烏龍　湖北書記：嚴管離漢離鄂通道力度不減

武漢24日出現「解封」烏龍，湖北省省委書記應勇指出，當前湖北省疫情防控出現一些積極變化，但同時也要清醒看到疫情形勢依然嚴峻複雜，要繼續嚴格管控離漢離鄂通道。

指要克服厭戰情緒、僥幸心理

應勇昨日主持召開指揮部工作會議時表示，要繼續把疫情防控作為全省頭等大事和最重要工作，堅決克服麻痹思想、厭戰情緒、僥幸心理、鬆勁心態，堅持「節奏不變、力度不減、尺度不鬆」。

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他強調，防疫工作要緊扣城鄉社區防控和患者救治兩個關鍵，切實做好流行病學調查、織密織牢社區防控網、開展拉網式篩查甄別、繼續嚴格管控離漢離鄂通道。

應勇又指，針對城市持續嚴格封控的情況，要盡快落實好生活供應保障相關措施，加強市場供給，優化配送方式，確保生活必需品量足價穩，讓群眾看得到變化、感受到實惠。

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滯留外地人員由政府救助

湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部25日上午也發布通告稱，因離鄂通道管控滯留在湖北、生活存在困難的外地人員，由當地政府及有關方面提供救助服務。

通告並稱，對在湖北就業就學的人員，由所在單位、學校提供必要生活保障。而自由職業人員或因出差、探親、訪友、休假等滯留人員，則由現住地所在社區（村）及時了解困難問題，積極協調解決。

通告表示，對於有就業願望且通過健康檢測、醫學觀察的人員，由人社部門組織用工需求對接（媒合），提供就業服務。而急需醫療救助的人員，由衛生健康部門協調醫療機構及時給予救治。

通告並宣布，「對於生活無著落、確有困難的人員，由各地設置集中安置點，提供食宿、醫療等基本生活保障」。

武漢當局昨日上午曾發布通告指，滯留的外地人員可按規定分批出城，引起爭議，下午官方隨即宣布有關通告無效，稱通告未經研究和主要領導同意，已對相關人員嚴肅批評處理，並強調要貫徹中共總書記習近平關於「外防輸出」的重要指示精神。

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昨日內地新增確診病例508例，其中湖北佔499例，武漢市佔464例。

責任編輯：蒯宇澄

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