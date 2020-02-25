【韓國疫情】仁川飛山東航機爆滿  胡錫進：防範新冠肺炎南韓傳返中國

▲ 【南韓疫情 新冠肺炎】《環球時報》總編輯胡錫進稱，要防範新冠疫情從南韓反向輸入中國。

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在南韓爆發疫情，南韓17個行政區都傳出確診病例。內媒疑南韓有人避疫，南韓仁川飛中國山東的航班爆滿、票價急升。《環球時報》總編輯胡錫進稱，要防範新冠疫情從南韓反向輸入中國。

【新冠肺炎】譚德塞：現在用「大流行」形容新冠肺炎疫情 不符事實引起恐懼

【新冠肺炎】世衛總幹事暗讚中方犧牲武漢拯救世界（有片）

南韓中央防疫對策本部通報，截至當地時間上午9時，韓國新增60例感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，累計達893例，8人死亡。

截至25日上午 南韓確診個案893宗

根據環球網報道，該網24日晚間查詢售票平台，25日從韓國首爾仁川機場飛中國山東青島流亭機場的機票僅剩一張，且售價高達3552（人民幣，下同），而平時僅介於400至700人民幣之間。此外，26日與27日的航班也是一票難求。

【新冠肺炎】WHO顧問警告 全球最終或2/3人口感染新冠病毒

【新冠肺炎】中國疾控權威：疫情有再惡化風險 因有1.6億人口返程復工

中國國家衛生健康委員會25日公布新冠肺炎疫情數據，湖北省以外地區的新增病例數僅9例，再創新低。面對韓國疫情爆發，中國擔憂疫情回流危險，各方呼籲應採取措施防止新的疫情爆發。

《環球時報》總編輯胡錫進撰文表示，南韓的領土面積和人口規模與浙江省差不多，當前實際疫情已經遠高於浙江省的高峰時期。

【新冠肺炎】不怕疫情？上海Costco現人龍 西湖斷橋湧5000人

【新冠肺炎】武漢解封為何朝令夕改？一個關鍵數據說出真相

他說，中國的大部分地區剛剛擺脫疫情的危急狀態，對南韓目前的處境感同身受。與此同時，嚴防南韓疫情的回流非常重要。

疑有人避疫 南韓飛山東機票價急升

山東省委常委、青島市委書記王清憲24日在青島市防疫工作會議發表談話指出，務必「嚴防境外疫情輸入」，強化風險評估和口岸檢疫，嚴格落實來青人員體溫檢測和居家隔離等措施，堅決防止疫情輸入擴散。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響