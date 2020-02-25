  • 24°C
香港時間 : 2020226日 (三) 10:59
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 武漢肺炎 口罩 冠狀病毒 中國經濟 一國兩制 5G角力 中美貿易協議 中美關係 香港人權與民主法案 華為

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎疫情停課】衛健委嚴禁學生提前返校 惟在家線上教學困難多

社會熱點 16:32 2020/02/25

分享：

香港全港停課，內地亦採取類似停課措施。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）未見平息，為防止疫情延燒至校園，國家衛健委發布通知指出，各地根據疫情發展情況確定開學時間，嚴禁學生提前返校。校園實行封閉管理，禁止校外人員進入，不組織大型集體活動。

雖然暫未復課，但教育局要求各地「停課不停學」，多地開通網上教學，即讓孩子在家中上網課。因此網課平台、教師、學生和家長均面臨挑戰。

網課平台負載量太大 均告崩潰

據內媒報道，2月17日原本是內地大部份中小學開學的日子，如今卻成了各大網絡學習平台的「黑色星期一」。早上8點左右，「學習通」平台的在線使用量瞬間超過1,200萬人，隨即崩潰。網民反應稱，「一個簽到搞了半個小時，上網課心好累」。不止學習通，其他線上平台如智慧樹、雲課堂、課堂派等，均告崩潰。

【武漢肺炎】Home Office成內地白領首選 平台卻超載當機

報道舉出一個陝西西安的小學生的例子。早晨7：55，班主任把第一節語文課的直播會議號發到微信群組，通知全班46名同學8點準時進入直播間。其他課程的時間安排、功課、註意事項也會發到微信群組。

如果家長沒有打印機，家長可能需要手抄功課給孩子。（網上圖片）

家長需提供網絡及技術支持

當天課程結束後，各科老師都在微信或QQ群組內布置功課。家長在孩子完成功課後，再將功課發給各科老師。不過，如果有的家庭沒有打印機，家長還需要手抄功課給孩子。

還有家長反映線上課程需要的學習用品買不到，用電子版的書本不方便，學生長時間使用電子產品會對視力造成損害。

【新冠肺炎】上交所為防疫推出網絡上市儀式　良品鋪子成嘗鮮者　開盤封漲停

在上課方面，一些公立小學會采用市教育局或區教育局統一錄制好的視頻課，但直播頁面黑屏或卡住等問題層出不窮。而私立學校是老師直播授課，邊講邊互動。孩子如果被提問，就點開話筒回答。但家長認為這個環節流程太生硬，容易手忙腳亂且費時。

教育局要求各地「停課不停學」，多地開通網上教學，即讓孩子在家中上網課。因此網課平台、教師、學生和家長均面臨挑戰。（網上圖片）

專家：上網課對程序性知識學習沒優勢

報道引述中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，在線教學在傳授陳述性知識上有優勢，在學習程序性知識方面沒有優勢。

儲朝暉建議，「如果家中沒有非常齊全的教學設備、體育設施，可以調整教學安排，利用這段時間更多地學習陳述性知識，將實驗操作、合作互動等程序性學習內容調整到正常開學後學習。」

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】上交所為防疫推出網絡上市儀式　良品鋪子成嘗鮮者　開盤封漲停
2020/02/24
【新冠肺炎】上交所為防疫推出網絡上市儀式　良品鋪子成嘗鮮者　開盤封漲停
【武漢肺炎】疫情重創實體經濟 線上產業面臨機遇
2020/02/13
【武漢肺炎】疫情重創實體經濟 線上產業面臨機遇
【武漢肺炎】支付寶作健康申報 阿里免費開放5大技術配合防疫
2020/02/06
【武漢肺炎】支付寶作健康申報 阿里免費開放5大技術配合防疫
疫情 武漢肺炎 小學 打印機 新冠肺炎 肺炎 冠狀病毒 QQ 微信 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】「龍抬頭」遇瘟疫　地方急籲民眾別湧往剪髮　慎防剪髮播新冠肺炎
【新冠肺炎】「龍抬頭」遇瘟疫　地方急籲民眾別湧往剪髮　慎防剪髮播新冠肺炎
【新冠肺炎最新情況】疫情暫緩和！湖北以外各地確診連續2天單位數增長（不斷更新）
【新冠肺炎最新情況】疫情暫緩和！湖北以外各地確診連續2天單位數增長（不斷更新）
【南韓疫情】新冠病毒落地生根 南韓就算封關已無補於事？
【南韓疫情】新冠病毒落地生根 南韓就算封關已無補於事？
衞健委稱「清肺排毒湯」治新冠肺炎療效良好 秘方曝光
衞健委稱「清肺排毒湯」治新冠肺炎療效良好 秘方曝光
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】中方組長列新冠肺炎6大特徵　世衞指病毒未明顯變異　
【新冠肺炎】中方組長列新冠肺炎6大特徵　世衞指病毒未明顯變異　