【新冠肺炎疫情停課】衛健委嚴禁學生提前返校 惟在家線上教學困難多

香港全港停課，內地亦採取類似停課措施。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）未見平息，為防止疫情延燒至校園，國家衛健委發布通知指出，各地根據疫情發展情況確定開學時間，嚴禁學生提前返校。校園實行封閉管理，禁止校外人員進入，不組織大型集體活動。

雖然暫未復課，但教育局要求各地「停課不停學」，多地開通網上教學，即讓孩子在家中上網課。因此網課平台、教師、學生和家長均面臨挑戰。

網課平台負載量太大 均告崩潰

據內媒報道，2月17日原本是內地大部份中小學開學的日子，如今卻成了各大網絡學習平台的「黑色星期一」。早上8點左右，「學習通」平台的在線使用量瞬間超過1,200萬人，隨即崩潰。網民反應稱，「一個簽到搞了半個小時，上網課心好累」。不止學習通，其他線上平台如智慧樹、雲課堂、課堂派等，均告崩潰。

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報道舉出一個陝西西安的小學生的例子。早晨7：55，班主任把第一節語文課的直播會議號發到微信群組，通知全班46名同學8點準時進入直播間。其他課程的時間安排、功課、註意事項也會發到微信群組。

▲ 如果家長沒有打印機，家長可能需要手抄功課給孩子。（網上圖片）

家長需提供網絡及技術支持

當天課程結束後，各科老師都在微信或QQ群組內布置功課。家長在孩子完成功課後，再將功課發給各科老師。不過，如果有的家庭沒有打印機，家長還需要手抄功課給孩子。

還有家長反映線上課程需要的學習用品買不到，用電子版的書本不方便，學生長時間使用電子產品會對視力造成損害。

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在上課方面，一些公立小學會采用市教育局或區教育局統一錄制好的視頻課，但直播頁面黑屏或卡住等問題層出不窮。而私立學校是老師直播授課，邊講邊互動。孩子如果被提問，就點開話筒回答。但家長認為這個環節流程太生硬，容易手忙腳亂且費時。

▲ 教育局要求各地「停課不停學」，多地開通網上教學，即讓孩子在家中上網課。因此網課平台、教師、學生和家長均面臨挑戰。（網上圖片）

專家：上網課對程序性知識學習沒優勢

報道引述中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，在線教學在傳授陳述性知識上有優勢，在學習程序性知識方面沒有優勢。

儲朝暉建議，「如果家中沒有非常齊全的教學設備、體育設施，可以調整教學安排，利用這段時間更多地學習陳述性知識，將實驗操作、合作互動等程序性學習內容調整到正常開學後學習。」

責任編輯：尹航

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