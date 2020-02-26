【新冠肺炎】伊波拉藥「瑞德西韋」治新冠肺炎　臨床試驗結果4月27日公布

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國家知識產權局副局長何志敏指，藥物瑞德西韋（Remdesivir）正在武漢作臨床研究，最快4月27日公布結果。他又指，研發瑞德西韋的美國藥廠吉利德公司（Gilead Sciences）已在中國申請8項藥物專利，其中3項已獲授權。

吉利德公司3項藥物專利已獲授權

何志敏周二（25日）在記者會上表示，瑞德西韋是吉利德正在研發的一款新藥，主要用於伊波拉病毒及中東呼吸綜合症（MERS），在全球任何國家均未獲批上市，現時仍處於臨床階段。

美媒稱該藥用於治療新冠肺炎有初步效果，何志敏表示，中國也在武漢的多間醫院正式開始該藥物的臨床試驗，臨床試驗目前正在進行中，4月27日才能公布臨床試驗的結果。

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他透露，吉利德公司在中國申請了8項專利，目前已經有3項專利得到授權，還有5項正在審查的過程中。這8項專利申請的保護範圍包括化合物的核心結構、製造方法及用途等。

他又指，藥物與群眾的生命健康息息相關，同研發投資巨大、時間長、風險大，特別需要知識產權保護，無論是原研藥還是仿製藥，都需要經過藥監部門的嚴格審批才能上市。

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天津大學已研发新冠病毒口服疫苗 尚未臨床試驗

此外，天津大學生命科學學院黃金海教授團隊宣稱，已成功研發出新型冠狀病毒口服疫苗，以食品級安全釀酒酵母為載體，以新冠病毒S蛋白為靶點產生抗體，並經黃金海本人親身試驗無任何副作用。目前科研團隊正在尋求合作方，盼推動疫苗臨床試驗和使用。

責任編輯：蒯宇澄

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