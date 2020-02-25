【新冠肺炎】現實版Truman Show？居家太無聊 內地男直播睡覺1857萬人觀看（有片）

內地新冠肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情令到人心惶惶，民眾深居簡出，許多人的娛樂項目是玩電話、打機、看直播。一名被隔離的男子因為無聊，在抖音上直播自己睡覺，竟引來高達1857萬人觀看，還獲得5萬人民幣（約5.5萬港元）的打賞。

男子直播睡覺 請網民監督是否打鼾

綜合媒體報道，網名「誰家的圓三」的江西男子隔離在家。2月9日，他在睡前發了一條影片，表示想知道自己睡覺會不會打鼾，開啟抖音直播請網友留言告訴他答案。5小時後，起床發現竟然有54萬人在線觀看。

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次日，「誰家的圓三」再次直播自己睡覺，這次長達12個小時的直播，觀看人數竟高達1,857萬，粉絲數也暴漲了80萬，還獲得價值7萬元人民幣的打賞（約7.8萬港元）。與平台分帳後，「誰家的圓三」約可拿到5萬人民幣（約5.5萬港元）。

爆紅後觀眾開始催睡覺 且不能去廁所

兩次睡覺直播令「誰家的圓三」一夜爆紅，但帶來的並不全是好事。

他在11日的直播中表示，當直播一開啟時，觀賞人數瞬間衝上10萬，但大家質疑他「怎麼還不睡」，要求他「立馬去睡覺」，當時才下午5點多。「誰家的圓三」說不睡，觀賞人數馬上減半，他只好去躺下睡覺，期間還不能起床喝水、上廁所，觀眾會譴責他「不負責任」、威脅取消關注。

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「誰家的圓三」稱，直播睡覺是因為自己無聊，但沒想到網民更無聊。他表示，日後不想也不能再直播睡覺了，這不是個好風氣，擔心令年輕人認為不勞而獲是理所當然的。

責任編輯：尹航

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