  • 24°C
香港時間 : 2020226日 (三) 10:59
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 武漢肺炎 口罩 冠狀病毒 中國經濟 一國兩制 5G角力 中美貿易協議 中美關係 香港人權與民主法案 華為

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】現實版Truman Show？居家太無聊 內地男直播睡覺1857萬人觀看（有片）

社會熱點 18:41 2020/02/25

分享：

內地新冠肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情令到人心惶惶，民眾深居簡出，許多人的娛樂項目是玩電話、打機、看直播。一名被隔離的男子因為無聊，在抖音上直播自己睡覺，竟引來高達1857萬人觀看，還獲得5萬人民幣（約5.5萬港元）的打賞。

男子直播睡覺 請網民監督是否打鼾

綜合媒體報道，網名「誰家的圓三」的江西男子隔離在家。2月9日，他在睡前發了一條影片，表示想知道自己睡覺會不會打鼾，開啟抖音直播請網友留言告訴他答案。5小時後，起床發現竟然有54萬人在線觀看。

【武漢肺炎】疫情重創實體經濟 線上產業面臨機遇

次日，「誰家的圓三」再次直播自己睡覺，這次長達12個小時的直播，觀看人數竟高達1,857萬，粉絲數也暴漲了80萬，還獲得價值7萬元人民幣的打賞（約7.8萬港元）。與平台分帳後，「誰家的圓三」約可拿到5萬人民幣（約5.5萬港元）。

爆紅後觀眾開始催睡覺 且不能去廁所

兩次睡覺直播令「誰家的圓三」一夜爆紅，但帶來的並不全是好事。

他在11日的直播中表示，當直播一開啟時，觀賞人數瞬間衝上10萬，但大家質疑他「怎麼還不睡」，要求他「立馬去睡覺」，當時才下午5點多。「誰家的圓三」說不睡，觀賞人數馬上減半，他只好去躺下睡覺，期間還不能起床喝水、上廁所，觀眾會譴責他「不負責任」、威脅取消關注。

【新冠肺炎】上交所為防疫推出網絡上市儀式　良品鋪子成嘗鮮者　開盤封漲停

「誰家的圓三」稱，直播睡覺是因為自己無聊，但沒想到網民更無聊。他表示，日後不想也不能再直播睡覺了，這不是個好風氣，擔心令年輕人認為不勞而獲是理所當然的。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎疫情停課】衛健委嚴禁學生提前返校 惟在家線上教學困難多
2020/02/25
【新冠肺炎疫情停課】衛健委嚴禁學生提前返校 惟在家線上教學困難多
【武漢肺炎】火神山醫院工地爆群毆 現場一度被直播上網（有片）
2020/01/31
【武漢肺炎】火神山醫院工地爆群毆 現場一度被直播上網（有片）
電商直播成促銷新戰場 「雙11」10萬直播間徹夜不眠
2019/11/11
電商直播成促銷新戰場 「雙11」10萬直播間徹夜不眠
武漢肺炎 新冠肺炎 抖音 肺炎 譴責 武漢 港元 人民幣 媒體 疫情

上一篇文章

【新冠肺炎】如何正確使用？怎樣慳住用？口罩實用秘笈來了（不斷更新）

下一篇文章

【韓國疫情】仁川飛山東航機爆滿 胡錫進：防範新冠肺炎南韓傳返中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】「龍抬頭」遇瘟疫　地方急籲民眾別湧往剪髮　慎防剪髮播新冠肺炎
【新冠肺炎】「龍抬頭」遇瘟疫　地方急籲民眾別湧往剪髮　慎防剪髮播新冠肺炎
【新冠肺炎最新情況】疫情暫緩和！湖北以外各地確診連續2天單位數增長（不斷更新）
【新冠肺炎最新情況】疫情暫緩和！湖北以外各地確診連續2天單位數增長（不斷更新）
【南韓疫情】新冠病毒落地生根 南韓就算封關已無補於事？
【南韓疫情】新冠病毒落地生根 南韓就算封關已無補於事？
衞健委稱「清肺排毒湯」治新冠肺炎療效良好 秘方曝光
衞健委稱「清肺排毒湯」治新冠肺炎療效良好 秘方曝光
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】中方組長列新冠肺炎6大特徵　世衞指病毒未明顯變異　
【新冠肺炎】中方組長列新冠肺炎6大特徵　世衞指病毒未明顯變異　