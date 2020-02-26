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【北角KFC個案】西安肯德基日前亦有員工確診新冠肺炎　曾連續9天負責食物工作

社會熱點 00:59 2020/02/26

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內地西安市肯德基分店日前也發生同類事故，一名受感染員工在潛伏期間備餐9天、1天工作12小時，引發地方政府崩緊神經。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，香港北角明園西街肯德基（KFC）分店一名員工確診感染新冠肺炎，該店已停業消毒。內地西安市肯德基分店日前也發生同類事故，一名受感染員工在潛伏期間備餐9天、1天工作12小時，引發地方政府崩緊神經。

【新冠肺炎】北角KFC員工確診事前無病徵　明苑中心分店即日起停業14天

陝西省西安市雁塔區「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部辦公室」本月稍早前公佈，當地一位肯德基服務員，確認為新冠肺炎患者。

確診者1天工作12小時　引發地方政府崩緊神經

當地《華商報》報道，當局已對這名新冠肺炎患者進行流行病學調查追蹤，該患者於2020年1月12日乘坐K1131次（4號車廂108座位）從鄭州到西安，到西安火車站後於16點到17點之間乘坐5路公車到達西北水電家屬院5-2-612。

【新冠肺炎】譚德塞：現在用「大流行」形容新冠肺炎疫情 引起恐懼

【新冠肺炎】世衛總幹事暗讚中方犧牲武漢拯救世界（有片）

但令人憂慮的是，這名感染者1月17日到25日在KFC朱雀店（小寨銀泰城店）打工，主要工作為準備餐飲，工作時間為早上10點到22點，每天9至10點乘坐214/709號公共巴士上班，晚上10到11時之間乘坐5號車巴士返回家中。

雁塔區肺炎疫情防控指揮部辦公室提醒，有以上共同出行史及活動軌跡的人員請注意：

  • 1、第一時間主動聯繫所在街道辦（社區）做好報備工作，配合做好居家醫學觀察14天（自同乘之日算起）。
  • 2、居家醫學觀察期內，實行每日早晚兩次體溫測試記錄，並上報所在街道辦及轄區社區衛生服務機構。
  • 3、同乘（司機、乘客）及相同軌跡人員如有發熱、咳嗽等症狀，請及時到發熱門診就診，就診過程請全程佩戴口罩，不要乘坐公共交通工具，不要進入人群密集場所。

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責任編輯：伍樂

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