【新冠肺炎】滬指午後V彈仍跌0.6% 兩市成交連續5日破萬億

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，市場擔憂加深，隔夜美股大跌，內地股市今日大幅低開，午後V彈，滬指仍跌0.6%，深成指則升0.7%，兩市成交突破1.4萬億。

深成指則升0.7% 創業板指升1%

滬深兩市大幅低開，市場早盤人氣低迷，科技板塊集體重挫，滬指一度跌近3%，但午後市場情緒轉暖，滬指跌幅有所收窄，3000點關口失而復得。

截至收市，滬指報3013.05點，跌0.6%；深證成指報11856.08點，升0.71%。創業板指全日升1.03%，報2287.31點。

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兩市成交連續5日破萬億，總額為14,153億元（人民幣，下同），大幅放量。其中，滬市成交5,131億元，深市成交9,022元。北向資金今日淨流出48億元。

盤面上多數下跌，採掘領跌，建築裝飾、公用事業、鋼鐵等概念跌幅居前，通信、汽車、電子、醫藥生物等板塊午後走強，汽車升逾4%。

分析指，A股雖受外圍影響出現回調，盤中調整一度加速，不排除部分投資者產生恐慌情緒，主力資金藉此順勢洗盤的可能。

華泰策略則表示，海外疫情發酵下A股表現相對韌性。若海外疫情持續發酵，一方面全球央行降息步伐有望提速；一方面有望加快部分日韓優勢產業國產替代，引導逆周期調控政策加碼。

責任編輯：蒯宇澄