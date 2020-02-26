【新冠肺炎】湖北9名官員涉飯聚或拒隔離被處分 一派出所長被行拘10日

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐，特別是最先爆發疫情的湖北省，成為全國防疫的主戰場，衛健委疾病預防控制局發通知，會對疫情特別嚴重的湖北省繼續採取最嚴格的防控措施。而湖北省紀委監委就公開通報9宗違反疫情防控工作紀律規定、履職履責不力事件，其中，一名退休廳官因確診後不服從集中隔離等，被降低退休待遇，亦有公安縣夾竹園派出所所長違反疫情防控規定外出聚餐，毆打小區防控工作人員，被降為科員，並被公安機關行政拘留10日。

通報顯示，湖北省司法廳原巡視員陳北洋違反傳染病防治法規和防控工作規定，在本人及其家人確診新冠肺炎後，不服從集中隔離、入院治療等措施，並違規出入公共場所，受到留黨察看處分，降為一級調研員退休待遇；其違規多佔的政策性住房，由相關主管部門依規處理。消息指，陳北洋是因不滿病房未達廳級幹部標準，而執意居家隔離，引起社區居民不滿。

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武漢歸來後不適 仍多次參與聚餐活動

另有官員涉隱瞞外出或違反防控工作規定參與聚餐被處分。其中，孝感市政協社會法制委員會專職副主任馮艷，在從武漢歸來、明顯感覺身體不適的情況下，仍然多次違反防控工作規定參與聚餐活動，後被確診為新冠肺炎而導致多人被隔離觀察，受到黨內嚴重警告處分。武漢市青山區政協辦公室四級調研員張德芳，則未經組織批准擅自離漢，並隱瞞外出去向，受到黨內嚴重警告、政務降級處分。

公安縣夾竹園派出所原所長黎建國，違反疫情防控規定外出聚餐，毆打小區防控工作人員，受到留黨察看處分，降為科員，並被公安機關行政拘留10日。

▲ 湖北省紀委監委就公開通報9宗違反疫情防控工作紀律規定、履職履責不力事件，其中，一名退休廳官因確診後不服從集中隔離等，被降低退休待遇，亦有公安縣夾竹園派出所所長違反疫情防控規定外出聚餐，毆打小區防控工作人員，被降為科員，並被公安機關行政拘留10日。

監督不嚴 導致下屬作風不實態度惡劣

黃石市黃石港區勝陽港街道黨工委書記吳國勝違反防控工作規定，未經批准擅自同意延長居民外出採購物資時間，引發群眾聚集性事件，影響惡劣。吳國勝受到撤銷黨內職務和政務撤職處分。

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此外，武漢市洪山區副區長王在橋、鄂州市經濟和信息化局黨組書記兼局長方勇利、武漢市洪山區民政局黨組書記兼局長司洪，分別因失職失責、管控措施不力受處分。而漢川市委組織部副部長田華、仙女鎮街道辦事處黨工委組織委員梁利容，則涉對干部監督管理不嚴，導致派往社區工作的部分干部作風不實，並對社區工作人員態度惡劣，而受到黨內警告處分。

責任編輯：孫民

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