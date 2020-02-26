  • 24°C
香港時間 : 2020226日 (三) 10:59
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 武漢肺炎 口罩 冠狀病毒 中國經濟 一國兩制 5G角力 中美貿易協議 中美關係 香港人權與民主法案 華為

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】湖北9名官員涉飯聚或拒隔離被處分 一派出所長被行拘10日

社會熱點 00:43 2020/02/26

分享：

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐，特別是最先爆發疫情的湖北省，成為全國防疫的主戰場，衛健委疾病預防控制局發通知，會對疫情特別嚴重的湖北省繼續採取最嚴格的防控措施。而湖北省紀委監委就公開通報9宗違反疫情防控工作紀律規定、履職履責不力事件，其中，一名退休廳官因確診後不服從集中隔離等，被降低退休待遇，亦有公安縣夾竹園派出所所長違反疫情防控規定外出聚餐，毆打小區防控工作人員，被降為科員，並被公安機關行政拘留10日。

通報顯示，湖北省司法廳原巡視員陳北洋違反傳染病防治法規和防控工作規定，在本人及其家人確診新冠肺炎後，不服從集中隔離、入院治療等措施，並違規出入公共場所，受到留黨察看處分，降為一級調研員退休待遇；其違規多佔的政策性住房，由相關主管部門依規處理。消息指，陳北洋是因不滿病房未達廳級幹部標準，而執意居家隔離，引起社區居民不滿。

【新冠肺炎】武漢解封擺烏龍　湖北書記：嚴管離漢離鄂通道力度不減

【新冠肺炎】湖北監獄犯人確診增至323例 逾20人遭黨紀政紀處分

武漢歸來後不適　仍多次參與聚餐活動

另有官員涉隱瞞外出或違反防控工作規定參與聚餐被處分。其中，孝感市政協社會法制委員會專職副主任馮艷，在從武漢歸來、明顯感覺身體不適的情況下，仍然多次違反防控工作規定參與聚餐活動，後被確診為新冠肺炎而導致多人被隔離觀察，受到黨內嚴重警告處分。武漢市青山區政協辦公室四級調研員張德芳，則未經組織批准擅自離漢，並隱瞞外出去向，受到黨內嚴重警告、政務降級處分。

公安縣夾竹園派出所原所長黎建國，違反疫情防控規定外出聚餐，毆打小區防控工作人員，受到留黨察看處分，降為科員，並被公安機關行政拘留10日。

湖北省紀委監委就公開通報9宗違反疫情防控工作紀律規定、履職履責不力事件，其中，一名退休廳官因確診後不服從集中隔離等，被降低退休待遇，亦有公安縣夾竹園派出所所長違反疫情防控規定外出聚餐，毆打小區防控工作人員，被降為科員，並被公安機關行政拘留10日。

監督不嚴　導致下屬作風不實態度惡劣

黃石市黃石港區勝陽港街道黨工委書記吳國勝違反防控工作規定，未經批准擅自同意延長居民外出採購物資時間，引發群眾聚集性事件，影響惡劣。吳國勝受到撤銷黨內職務和政務撤職處分。

【北角KFC個案】西安肯德基日前亦有員工確診新冠肺炎　曾連續9天負責食物工作

【新冠肺炎】世衛總幹事暗讚中方犧牲武漢拯救世界 否認受壓唱好中國（有片）

此外，武漢市洪山區副區長王在橋、鄂州市經濟和信息化局黨組書記兼局長方勇利、武漢市洪山區民政局黨組書記兼局長司洪，分別因失職失責、管控措施不力受處分。而漢川市委組織部副部長田華、仙女鎮街道辦事處黨工委組織委員梁利容，則涉對干部監督管理不嚴，導致派往社區工作的部分干部作風不實，並對社區工作人員態度惡劣，而受到黨內警告處分。

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】武漢解封擺烏龍　湖北書記：嚴管離漢離鄂通道力度不減
2020/02/25
【新冠肺炎】武漢解封擺烏龍　湖北書記：嚴管離漢離鄂通道力度不減
【新冠肺炎】湖北監獄犯人確診增至323例 逾20人遭黨紀政紀處分
2020/02/25
【新冠肺炎】湖北監獄犯人確診增至323例 逾20人遭黨紀政紀處分
【新冠肺炎】違法扣押外地防疫口罩 雲南大理書記市長同丟官
2020/02/24
【新冠肺炎】違法扣押外地防疫口罩 雲南大理書記市長同丟官
【新冠肺炎】公安防疫執法被批粗暴 毆打遊街綑綁頻傳（有片）
2020/02/19
【新冠肺炎】公安防疫執法被批粗暴 毆打遊街綑綁頻傳（有片）
【武漢肺炎】廣州市疾控中心副主任醫師 涉倒賣口罩被處分
2020/02/12
【武漢肺炎】廣州市疾控中心副主任醫師 涉倒賣口罩被處分
疫情 傳染病 湖北省 武漢 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】伊波拉藥「瑞德西韋」治新冠肺炎　臨床試驗結果4月27日公布

下一篇文章

【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】「龍抬頭」遇瘟疫　地方急籲民眾別湧往剪髮　慎防剪髮播新冠肺炎
【新冠肺炎】「龍抬頭」遇瘟疫　地方急籲民眾別湧往剪髮　慎防剪髮播新冠肺炎
【新冠肺炎最新情況】疫情暫緩和！湖北以外各地確診連續2天單位數增長（不斷更新）
【新冠肺炎最新情況】疫情暫緩和！湖北以外各地確診連續2天單位數增長（不斷更新）
【南韓疫情】新冠病毒落地生根 南韓就算封關已無補於事？
【南韓疫情】新冠病毒落地生根 南韓就算封關已無補於事？
衞健委稱「清肺排毒湯」治新冠肺炎療效良好 秘方曝光
衞健委稱「清肺排毒湯」治新冠肺炎療效良好 秘方曝光
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】中方組長列新冠肺炎6大特徵　世衞指病毒未明顯變異　
【新冠肺炎】中方組長列新冠肺炎6大特徵　世衞指病毒未明顯變異　