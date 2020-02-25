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【新冠肺炎】有患者出院後「再確診」 鍾南山：試劑盒敏感度不同

社會熱點 18:40 2020/02/25

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近日內地多個地區出現已被治癒的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）患者，再次被確診的情況，其中成都一患者 「治癒後」10天，復檢時再驗出核酸陽性。國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山表示，出現陽性可能是試劑盒敏感度不同造成的，按照目前的研究，再次感染的可能性很小。

【新冠肺炎】成都康復者10天後「再確診」專家指出院後應再隔離兩周

有抗體後 再感染可能性很小

鍾南山表示，一般患者治愈出院後復檢為陽性，多指核酸的片段序列陽性，產生這種陽性有多重原因，其中之一就是檢測敏感度不同。

他指出，一般來說， 病人真的改善了以後，體內是出現抗體的，出現抗體重新再感染的可能性很小。所以病人需要做一個簡單的抗體檢測。血清早期是IgM（人體免疫球蛋白），出院是IgG（免疫球蛋白G），只要IgG（免疫球蛋白G）出現4倍增高，病人應該不會再感染。

有案例肛拭子檢測呈陽性 不意味有活病毒

另外，針對咽拭子檢測呈陰性、但肛拭子呈陽性的情況，鍾南山說，現在的標準是使用咽拭子檢測為陰性。確實有些病人肛拭子或者是糞便，還是有測到核酸的片段，並不是檢測到活病毒，這是兩回事。

【新冠肺炎】知識產權局：瑞德西韋臨床試驗結果4月27日公布

據悉，內地《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》中「出院後注意事項」提到，一是，將出院患者信息推送至患者轄區或者居委會；二是，建議患者繼續進行14天的自我健康狀況監測；三是，建議在出院後的第二周、第四周到院隨訪複診。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

 

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