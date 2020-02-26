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【新冠肺炎】放屁或能播新冠病毒　但必須符合兩條件

社會熱點 09:32 2020/02/26

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延全球之際，國家衛健委專家鍾南山團隊發現糞便、尿液可傳播新冠病毒；社會有聲音好奇問道，「那放屁會傳播病毒嗎」？

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延全球之際，國家衛健委專家鍾南山團隊發現糞便、尿液可傳播新冠病毒；社會有聲音好奇問道，「那放屁會傳播病毒嗎」？對此，江蘇省疾病預防控制中心回應說有可能，但必須要具備兩個基本條件。

江蘇疾控在微信上引述澳洲科學家克魯謝爾尼茨基博士（Dr Karl Kruszelnicki），以及微生物學家坦南特（Luke Tennent）一同設計的一項實驗。

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他們讓一個同事在離培養皿5厘米遠的地方，對著放屁。接下來，在對照實驗中，先是穿褲子對著培養皿放屁，然後是脫了褲子對著培養皿放屁。

然後再將吸飽了「人生之氣」的培養皿放入培養箱，等第二天再觀察培養皿上是不是有細菌的生長。

結果發現，脫了褲子對著放屁的那個培養皿中出現了兩種不同形態的菌落，而菌落分布呈圓環形。之所以會長成這樣，他們推測可能是由屁造成的氣流對培養皿產生的衝擊形成的。他們發現這兩種細菌腸道和皮膚表面的常見菌，也就是無害的細菌。

衣物還是起到了過濾細菌

而隔著褲子對著放屁的那個培養皿上並沒有菌落的產生，這表明衣物還是起到了過濾細菌的作用。

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江蘇疾控指出，雖然實驗是針對細菌，但對於病毒亦可作為參考，因此正常穿褲子的情況下，放屁是不會傳播新型冠狀病毒。而如果要通過放屁傳染，就必須要滿足兩個基本條件：

其一：放屁者脫褲子猛放
其二：聞者靠近鼻子狂吸

知乎科普公眾號「阿源老師」也嘗試解答「放屁播毒」的疑問，他們指出，如果要形成屁鼻傳播，需要屁裡帶出來大便，或者很小的糞便顆粒，它們才能載著病毒一直飄到下一個人的鼻子裡。

通過褲子裡出來的屁都是很純粹的氣體，雖然臭，但是糞滴無法通過褲子，所以穿著褲子放屁是安全的。

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互聯網上，民眾了解這一結論後，對「屁溶膠」憂慮放下心頭大石；稱讚「兩個基本條件寫得過於直白」。也有網友揶揄說，「作為一個肛腸科醫生，我覺得我們會遇到脫褲子放屁並湊上去吸進去的可能」。

責任編輯：伍樂

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傳染病 疫情 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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