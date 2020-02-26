【新冠肺炎】常戴口罩易生暗瘡怎麼辦？ 醫生親授抗痘秘訣

▲ 長期戴口罩容易帶來口罩痘這一「副作用」，有皮膚科醫生教路，可外用藥膏或抗生素治理，而戴口罩時，建議盡量別化妝及少塗過於滋潤的護膚品。

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情肆虐，戴口罩、勤洗手成為防疫指定動作。但長期戴口罩容易帶來口罩痘這一「副作用」，有皮膚科醫生教路，可外用藥膏或抗生素治理，而戴口罩時，建議盡量別化妝及少塗過於滋潤的護膚品。

北京協和醫院皮膚科主任醫師劉潔表示，面部因口罩形成封閉環境，皮膚潮濕細菌滋生造成痘痘加重。若出現輕微痤瘡（毛囊被死皮细胞和来自皮膚的油脂堵塞時出現），睡前可外用維A酸軟膏，若痤瘡加重，可外用抗生素，如夫西地酸軟膏、莫匹羅星軟膏。

據了解，治療皮膚病經常會用到3大類藥物，第一是抗生素，第二是激素，第三便是維A酸的應用。除了痤瘡，維A酸軟膏還被應用於銀屑病、魚鱗病、玫瑰痤瘡、紅斑狼瘡等諸多皮膚疾病的治療當中，能改善毛囊皮脂腺導管角化、溶解粉刺等，用藥時間要在夜間，期間要避免暴曬。另有指維A酸可導致畸胎或致癌，雖然尚未有明確的定論，但婦女妊娠期內禁止用藥。

回家後立刻清潔 少用過於滋潤的化妝護膚品

另外，《中國時報》引述台北長庚醫院皮膚科助理教授級主治醫師李美青表示，長時間戴口罩，對油性肌膚會有直接影響，因為口罩內的溫度高於氣溫，溫度上升使得油脂分泌變多，若沒有適度的清潔，就非常容易長出「口罩痘」。

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李美青建議，縮短戴口罩的時間，及將化妝前保養品的油脂度降低，如果需要長時間戴口罩，回家應立刻清潔肌膚。日間保養品建議使用水性凝膠或是乳液為佳，夜間可依平時保養方式。若出油量大增或想保持毛孔通暢，可適度使用酸類調理。

多位皮膚科醫生均表示，戴口罩的地方建議不要再化妝，因為彩妝加上口罩的悶熱，會使肌膚狀況更嚴重，其他地方也盡量不要使用滋潤度太高的化妝保養品。專業皮膚科醫生邱品齊指出，化妝品應以粉質為主，像是粉餅和蜜粉等，戴口罩前不要塗太濃稠的精華或是乳霜，以免造成毛孔阻塞，提高生成粉刺、痘痘的機會。

責任編輯：孫民

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