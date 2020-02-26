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【南韓疫情】新冠病毒落地生根  南韓就算封關已無補於事？

社會熱點 09:31 2020/02/26

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）在南韓大爆發，確診病例截至25日傍晚已迫近1000宗。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）在南韓大爆發，確診病例截至25日傍晚已迫近1000宗。當地有意見認為，南韓政府應對來自中國的旅客全面「封關」，但南韓中央應急處置本部副本部長金剛立表示，現有限制入境措施保持不變。有專家直指，南韓如今就算封關也無用，新冠病毒恐已在南韓落地生根。

南韓目前限制來自湖北省的「非南韓公民」入境，中國其他地區（包括香港和澳門）入境者需接受特別入境檢查。經過特別檢查後，入境者需在手機下載防疫自測軟件，14天內每天向防疫部門申報健康狀況。

軟件檢查如「佛系」　被指無實質作用

但有意見指出，此一軟件全憑自我檢查，實效性受到質疑。南韓應對所有來自中國的旅客－－非南韓公民旅客，作出全面「封關」，堵截疫情輸入。

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韓國聯合新聞通訊社報道，在被問及是否因部會間意見分歧，而未能及時討論全面對來自中國旅客「封關」？金剛立沒有正面回應，只聲稱，中央應急處置本部、中央災難安全對策本部在各級會議上，優先考慮中央防疫對策本部的意見；各部會在決策支援政策時，也會優先考慮防疫本部的判斷，政府最終將基於該判斷做出決定。

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曾主張南韓封關的南韓巴斯德研究所（Institute Pasteur Korea）前行政總裁賈巴拉（Hakim Djaballah）周一坦言，該國就算現在立即封關也無用，因防堵疫情的黃金時間已過。

他直指，「不幸地，這或已經太遲，因為引發COVID-19病毒的SARS-Co2在南韓已落地生根，現在主要問題是政府會如何應對這個嚴峻情況、控制疫情。大邱感染群體正在增長，可能進一步擴散到更南的釜山，以及向北擴散到首爾」。

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自從病毒約兩個月前在武漢出現以來，已造成超過2,400人死亡，在全球感染近八萬人。但賈巴拉補充：「政府至今採取的措施明顯失敗。但我仍相信政府現在應該採取行動，關閉邊境禁止中國和其他出現集體感染地方的人入境，例如是香港和新加坡，希望盡量減少從這些地方傳入新病毒」。

責任編輯：伍樂

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傳染病 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 出入境管制 南韓 韓國 冠狀病毒 沙士 肺炎

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