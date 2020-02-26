【新冠肺炎】ANA全日空停飛關西至中國航班 老字號旅館不敵疫情申破產

因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情，日本航空公司「全日空」（All Nippon Airways，ANA）宣布，由於新冠肺炎疫情蔓延，3月初到下旬將停飛關西至上海（浦東）、關西至北京的航班。由此連接關西和中國的航班將全部停運。

關西至上海航線目前每周7個往返航班，但3月2日起將停運。每周3個往返航班的關西至北京航線3月3日起停運。成田至上海也將減少航班。而全日空連接日本與中國（香港除外）的航班預計3月3日減至每周40個往返，較本月6日時的158個往返減少至約四分之一。

此前，ANA宣布，除了東京（成田）往返武漢的航線，2月17日至3月28日期間，也會暫停來往香港至大阪，以及東京（成田）來往成都、廣州、杭州等航線。

▲ 日本航空公司「全日空」（All Nippon Airways，ANA）宣布，由於新冠肺炎疫情蔓延，3月初到下旬將停飛關西至上海（浦東）、關西至北京的航班。由此連接關西和中國的航班將全部停運。

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日本老字號旅館 受新冠疫情影響倒閉

事實上，中國政府1月27日禁止了出境旅團，隨着中國赴日旅客減少，當地旅遊業備受衝擊，日本愛知縣蒲郡市的老字號日式旅館「富士見莊」本月中旬倒閉。

日本共同社報道，因新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，一直是主要客源的中國團遊客接連取消預約，影響「富士見莊」生意。旅館社長伊藤剛表示：「雖然是上一輩人維持下來的寶貴旅館，但是沒有客人就毫無辦法。」伊藤表示，像他們這樣在地方溫泉街上的旅館，即使感染不再蔓延，客人也很難回流，坦言新冠病毒已開始一點點地影響地方經濟。

富士見莊創立於1956年。幾年前開始瞄準中國團隊遊客，與旅遊公司簽訂合同，每月接納約40至50個團隊。40間客房幾乎全是中國人入住。據東京商工調查公司介紹，該旅館計劃近期向名古屋地方法院豐橋支部申請破產，將成為日本首宗受新冠肺炎影響導致破產的案例。

責任編輯：馬佩君

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