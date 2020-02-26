【新冠肺炎】護航iPhone生產  富士康聘鍾南山當復工總顧問

▲ 蘋果iPhone等產品主要代工廠富士康在官方微信宣布，已聘請中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山擔任集團新冠肺炎防疫及復工總顧問。

新型冠狀病毒肺炎疫情仍在肆虐，企業復工如履薄冰。蘋果iPhone等產品主要代工廠富士康在官方微信宣布，已聘請中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山擔任集團新冠肺炎防疫及復工總顧問。

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富士康公告稱，針對新冠肺炎（武漢肺炎）防疫及安全復工復產，鍾南山及團隊將會無償對富士康進行一系列顧問及指導。

鍾南山及團隊將無償提供指導

公告稱，富士康投資中國32年，目前在當地有近100萬名員工及30多個科技園區，「員工是企業最大的財富，富士康將以員工及家屬的健康安全為最高原則，全力實現員工健康照護與企業安全復工復產雙贏」。

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富士康是蘋果公司通訊產品主要的供應商，2月起陸續復工，但復工人數有限。根據《科創板日報》的報道，自2月中旬祭出最高7000元人民幣的入職獎勵金後，目前鄭州富士康在崗人數估計在2萬人至3萬人之間，每天持續有新人入職。

但富士康深圳廠區和鄭州廠區員工總數超40萬人，是富士康在中國兩個最大的廠區。鄭州富士康佔全球iPhone產能的50%，每天iPhone組裝量達50萬部。

責任編輯：伍樂

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