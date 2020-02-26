【新冠肺炎】納瓦羅批中國禁3M口罩輸美國　警告撤廠報復

▲ 內地新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，中國當局為解決國內口罩等防疫物資需求，禁止出口口罩，受影響的包括3M等4間在中國設廠的美國企業。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）警告，特朗普政府將要求美企重回國土，作為對中國的報復。

內地新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，中國當局為解決國內口罩等防疫物資需求，禁止出口口罩，受影響的包括3M等4間在中國設廠的美國企業。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，美國過度依賴海外製造，才造成今天局面；他警告，特朗普政府將要求美企重回國土，作為對中國的報復。

納瓦羅週二（25日）接受霍士新聞網商業頻道（Fox Business）訪問時表示，面對中國疫情爆發，特朗普政府在第一時間禁止中國航班入美，是一件非常謹慎且明智的決定，確保了美國人民的健康安全。

美憂口罩、護目鏡及疫苗供應出問題

「現在我們需要確保4項物資供應無憂」，納瓦羅指出，美國得確保個人防疫用品，包括口罩、護目鏡等，以及醫療用品如疫苗等。

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他說，第三點是盡速研發並量產疫苗，政府和研製團隊會以「特朗普時間」（Trump Time）進行，意即努力在只花費所需時間一半的情況下加快完成，再來就是「定點照護診斷」（POCD）。

「特朗普政府將要求美企重回國土」

主持人提及近來傳言「聯合國組織內的一個旗下組織受到中國政府的背後操弄」，並指出中國當局掌握的許多物資，包括「有太多我們的醫療資源是在中國生產的，因此有人擔心供應可能會出現延遲，或甚至是短缺」。

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納瓦羅對此回應，美國在海外設置生產線的製藥廠和醫療用品場的確過多，而中國當局在疫情爆發後，立即禁止國內口罩出口，緊接著將所有中外資企業生產的醫療物資納為己有，包括美企口罩大廠3M。

納瓦羅強調，因此當務之急就是讓這些企業回到美國。他警告，特朗普政府將要求美企重回國土，作為對中國的報復。

責任編輯：伍樂

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