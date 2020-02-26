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蓬佩奧抨中國施壓記者 礙各國應對新冠肺炎疫情

國情動向 11:04 2020/02/26

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情下，美國國務院上周將新華社等5家中國媒體認定為外國使團（foreign missions）後，中國宣布驅逐《華爾街日報》3名駐華記者，包括一名在武漢的記者，被指以此作為報復。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）批評中國政府控制資訊，不讓記者和醫生自由調查和發言，影響中國和其他國家應對疫情。

蓬佩奧周二（25日）在國務院的記者會上表示，針對中國驅逐美國記者的決定，美方正在考慮各種選項。「我們要讚揚從武漢當地報道新型冠狀病毒肺炎蔓延的勇敢記者們。中國政府驅逐美國記者，再次暴露SARS及現在的新型冠狀病毒的問題，中國的審查制度可能產生致命的後果。」

美國國務卿蓬佩奧批評中國政府控制資訊，不讓記者和醫生自由調查和發言，影響中國和其他國家應對新型冠狀病毒肺炎疫情。

【新冠肺炎】蓬佩奧譴責中國驅逐《華爾街日報》駐京記者（更新版）

美列5中國官媒「外國使團」 物業註冊須先獲批准（更新版）

他指出，若中國允許其本國記者和外國記者，以及醫務人員自由發言和進行調查，中國官員和其他國家就能為應對這一挑戰，做出更好的準備。

另外，蓬佩奧非常關注伊朗的新冠肺炎疫情，懷疑伊朗有隱瞞疫情的訊息，指所有國家都該公開疫情的真實資料，並與國際組織合作。

【新冠肺炎】駐南非大使稱抗疫顯中國制度優勢 諷美國「8個做不到」

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《華爾街日報》（The Wall Street Journal，WSJ）日前刊登題為「中國是真正的亞洲病夫」的評論文章，中國外交部上周三（19日）宣布，從即日起吊銷該報3名駐華記者的記者證。美國國務卿蓬佩奧對此表示譴責，指中國限制言論自由。

《華爾街日報》一記者在武漢

中國外交部發言人反駁，指這個並非蓬佩奧所說的言論自由問題，認為《華爾街日報》文章選用有種族歧視色彩的標題，違反職業道德，遭到國際社會廣泛譴責。

外交部發言人趙立堅25日在例行記者會上表示　其中一名被吊銷記者證的《華爾街日報》記者目前仍留在武漢。出於人道主義考慮，中方會繼續允許其待在武漢，但是不能進行採訪。等疫情結束後，中方會盡快允許她離開。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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