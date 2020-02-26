【新冠肺炎】世衞專家大讚中國：我若感染病毒　想在中國治療

內地新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情，暫告平穩，世界衛生組織(WHO)持續對中國防堵新冠肺炎疫情給予高度肯定。結束訪問中國的世衞專家考察組組長艾爾沃德(Bruce Aylward)，再次讚揚中國知道如何保護人民生命，甚至表明若果自己受感染新冠肺炎，會想在中國治療。

指全世界都欠武漢

艾爾沃德昨日在北京的記者會上表示，事實證明，中國的新冠肺炎防疫隔離措施成功，他想對武漢市民表示「全世界都欠了你們」。

他返回瑞士日內瓦後召開記者會時，再度肯定中國應付疫情爆發採取的積極措施，認為大規模的行動改變了疫情的進程。他還表示，很多人印象中認為中國欠缺醫療設備，但今次考察看到中國動員抗疫的程度，令他知道中國如何保護人民生命，他又表示「如果我感染病毒，我想在中國得到治療」。

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不過，外媒批評艾爾沃德曾前往武漢，卻未遵守隔離檢疫14天才能離境的規定，就搭機離開中國，他表示，前往中國時就算到醫院，因醫院有分乾淨、灰色及髒區，他們都待在乾淨區。

指沒到過武漢「髒區」 自己無需隔離

對於出席記者會為何未戴口罩，他解釋，自己沒有感染病毒，回日內瓦前還接受檢測，因此風險很低，並指沒接觸病人、沒有與有接觸史者直接接觸、因中國政策規定所以在中國全程戴口罩、更表示自己每3秒就洗一次手。

他指出，在中國時保持社交距離，在車上及火車上座位是一人一排、要大聲說話對方才聽的見，而且因為餐廳都沒開，大家都是單獨在飯店房間用餐，就算開會也是一人一張桌子開麥克風對話。

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在肯定中國之際，艾沃德也質疑世界其他地方目前對疫情還沒有準備好，呼籲各國應為重病患者準備好病床、隔離區和呼吸器。他說，必須與民眾做好溝通，展開疫情彷佛明天就會來臨的準備，告訴民眾要勤洗手，而不是去買口罩。

責任編輯：蒯宇澄

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