【新冠肺炎】全國人大推禁食野味條例後 深圳打響禁食寵物第一槍

繼全國人大24日通过全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習草案後，深圳市人大常委會昨天率先推出相關立法草案，進一步規定禁食用於「寵物飼養」、科研實驗等非食用用途的動物及其製品。草案已公告徵求意見中。

深圳人大常委會表示，寵物與人類建立起比其他動物更為親近的關係，禁止食用寵物動物是人類文明的共識，寵物也應當列入禁止食用的範圍。

深圳首推食用動物黑白名單

據深圳人大常委會官網25日公告「深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例（草案徵求意見稿）」，並進行公開徵求意見至3月5日。草案明確列出禁食名單，包括眾所關切的寵物，還列出可食用的動物名單。

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草案規定，禁止食用下列野生動物及其製品：

一、法律、法規規定保護的野生動物以及其他在野外環境下自然生長繁殖的陸生野生動物。

二、人工繁育、飼養的陸生野生動物。以及禁止食用用於科研實驗、「寵物飼養」等非食用用途的動物及其製品。

草案也列出可以食用動物的「白名單」，包括：豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿以及政府決定可以食用的其他家禽家畜；還有依法規未禁止食用的水生動物。

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▲ 蜂蜜、燕窩、雪蛤等動物相關衍生物，由於已被公眾廣泛接受，且具有較為成熟的檢驗檢疫標準，則不列入禁食範圍。（網上圖片）

此外，內媒引述深圳市人大常委會法工委相關負責人解釋稱，「對於社會比較關注的經人工繁育、飼養的龜、甲魚、蛇、鳥、昆蟲等野生動物，也具有不小的疫病傳播風險，無法保證食用的安全性，此次也將上述動物排除在可食用動物範圍之外。而蜂蜜、燕窩、雪蛤等動物相關衍生物，由於已被公眾廣泛接受，且具有較為成熟的檢驗檢疫標準，則不列入禁食範圍。」

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對於食用法律、法規規定保護的野生動物以外其他禁止食用的動物及其制品的，草案提到，對食用人每人處一千元（人民幣，下同）以上二千元以下罰款，對組織食用者處五千元以上一萬元以下罰款。

責任編輯：尹航

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