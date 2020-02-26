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【南韓疫情】山東強制隔離南韓入境旅客 韓外長：防疫過當

國情動向 12:12 2020/02/26

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南韓外交部長康京和25日表示，初步認為中國部分地方政府因擔心新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，武漢肺炎）擴散，強制隔離從韓國入境旅客的做法是「防疫過當」。

指正與中國駐韓大使館溝通 促中方保持克制

韓聯社報道指出，康京和25日在柏林出席有關「不擴散核武器條約」（NPT）的斯德哥爾摩倡議部長級會議後做出以上表示。

康京和表示，外交部正與中國駐韓大使館溝通，韓方一直避免過度限制從中國入境的人員，有必要持續溝通確保中方也相對應地保持克制避免限制過當。

【新冠肺炎】世衞專家：若感染新冠病毒 想在中國治療 

報道指出，康京和還表示，南韓曾在冠狀病毒疫情初期禁止來自武漢等湖北省的外籍人員入境，各國自行評估疫情採取措施，韓方本無權干涉，但採取措施也應該顧及韓方在國內付出的努力，以來自南韓為由無條件禁止入境的做法讓人難以接受。南韓外交部會在認定有關國家採取過當措施時提出抗議。

【韓國疫情】仁川飛山東航機爆滿  胡錫進：防範新冠肺炎南韓傳返中國

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報道稱，山東省威海市政府此前表示，25日起不分國籍一律隔離來自日本、南韓的入境旅客，14天後才能回家。25日上午濟州航空一架從仁川飛抵威海機場的163名旅客全部被強制隔離，其中包含19名南韓公民。

南韓公民抵達山東威海 遭強制隔離

報道指出，據悉，中方並未就此與韓方事前協商。遼寧省瀋陽市政府也規定對來自南韓的航空旅客進行普查；據瞭解，即使查無症狀，也要在家中或指定酒店隔離14天。

報道稱，由於這些是中國地方政府獨立採取的措施，南韓中央政府可能難以介入，但有輿論批評，這雖是地方層級的做法，但也未免操之過急。

【南韓疫情】新冠病毒落地生根  南韓就算封關已無補於事？

責任編輯：蒯宇澄

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外交 疫情 武漢 山東省 威海市 湖北省 南韓 中國 遼寧省 韓國

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