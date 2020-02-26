【南韓疫情】中國式「武漢封城」在南韓行不通　美媒點出一個關鍵原因

▲ 南韓執政黨發言人洪翼杓周二（25日）建議，為因應南韓新冠肺炎，政府應在疫情最嚴重的大邱市採取「最大程度封鎖」；但這種類似「武漢封城」的措施隨即引來反彈，政治人物馬上收回言論。

南韓新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情大爆發，南韓疫情令社會風聲鶴唳。南韓執政黨發言人洪翼杓周二（25日）建議，為因應南韓新冠肺炎，政府應在疫情最嚴重的大邱市採取「最大程度封鎖」；但這種類似「武漢封城」的措施隨即引來反彈，政治人物馬上收回言論，背後凸顯中韓體制不同，中國式「武漢封城」在南韓行不通。

洪翼杓立刻澄清他所謂的「最大程度封鎖」絕非「武漢式封城」，亦非任何形式的禁止人員出入；南韓總統文在寅也補充說，不會實施區域封鎖，只會傾盡全力，防堵疫情擴散。

中國集權式制定政策 民主南韓不能效法

《華盛頓郵報》談及武漢封城指，相關措施包括：追蹤並檢測可能的帶病毒者、取消大型公共集會、集中全國醫療與財政資源，輔以軍警協助。

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報道指，南韓無力阻止疫情迅速蔓延，對某件事的立場卻是非常清楚：中國集權體制制定的策略，絕非密集、民主、政界大鳴大放的韓國的菜。

南韓破千例確診病例有500多例集中在大邱，200多例出現在鄰近大邱的慶尚北道；南韓全國至今11例死亡，10例發生在大邱或慶尚北道。

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南韓國立首爾大學（Seoul National University）醫學系教授崔銀花（Choi Eun-hwa, 譯音）表示：「對大邱市民實施某種旅行限制或許有助控制疫情，但絕對不可能這麼做」。「南韓政府不能那樣限制，因為會引發極大反彈。」

南韓實施減災Mitigation 比「圍堵」更有效

人道主義實踐醫師協會（Association of Physicians for Humanism）一名醫生也說：「孤立一個社區並實施類似武漢的監控並不民主，還有可能弄巧成拙。」

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那麼，既然封城並非韓國的菜，什麼才是？南韓醫療專家昨天敦促文在寅把防疫策略從「圍堵」轉為「減災」（mitigation），也就是降低疫情延燒帶來的負面衝擊，並把重點放在提高病床供應方面。日本現在的防疫也已轉朝這方面進行。

責任編輯：伍樂

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