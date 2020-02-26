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【新冠肺炎】公安部承認防疫期間有粗暴執法問題 已下發文件要求整改

國情動向 13:42 2020/02/26

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為防控新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情，內地多個地區實行嚴格的管制措施，其中爆出不少公安部門粗暴執法的事件。公安部副部長今日表示，確實存在過度執法、簡單執法、粗暴執法的情況，稱公安部及時下發了文件，要求整改，防止類似事件再次發生。

公安部：民眾生焦躁情緒 不配合管理

在今日上午的國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制新聞發布會上，公安部副部長杜航偉表示，面對疫情，一些地方，特別是疫情嚴重的地區采取了嚴格的管理措施，這些管理措施應該說很有效，但也出現了一些現象，特別是一些群眾出不了門，下不了樓，產生焦躁、焦慮和恐慌情緒，對嚴格的管理不理解、不配合。這期間，公安機關和有關部門在處理這些事情當中，確實出現了過度執法、簡單執法、粗暴執法。

【新冠肺炎】公安防疫執法被批粗暴 毆打遊街綑綁頻傳（有片）

杜航偉說，對此公安部及時下發了文件，要求整改，引導廣大民警規範執法行為、執法言行，「公安部長趙克志同志對此高度重視，多次作出指示批示，要求盡快糾正，制止簡單粗暴的執法，防止類似事件再次發生」。

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杜航偉表示，下一步，公安部將指導各地公安機關堅持寬嚴相濟，多一些柔性執法，多一些說理執法和人文關懷，盡量化解掉舊矛盾，不產生新矛盾。他還稱，在執法辦案當中準確把握法律界限，避免出現執法的擴大化和簡單化。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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