【新冠肺炎】意大利疫情惡化中餐館生意削半 華人屢遭歧視被諷「病毒」

意大利北部新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情惡化，羅馬和米蘭的唐人街多間商店暫停營業，中餐館營業額減半，有當地華人表示受到歧視，拍片高喊「我不是病毒」，為華僑華人發聲，傳遞正能量。

進超市有廣播 因疫情遷怒華人？

意大利華僑華人飲食業協會會長舒建國說，當地大部分中餐館的營業額較之前減少了35%至50%。另有唐人街個別商戶稱，每天虧損達2,000歐元。羅馬酒吧商會會長周忠策則無奈表示，「有時候客人一進門看到我們是華人，轉頭就走了，甚至有人要求使用一次即棄的杯子喝咖啡。」

事實上，意大利確診病例迅速攀升，已成為亞洲以外感染人數最多的國家，一些華人和留學生的處境也因此變得艱難。有13歲華裔男孩踢球時遭對手辱罵：「希望你也染上病毒」；一名在都靈生活多年的華人被兩名意大利人的毆打，理由是「讓病毒離開都靈」；還有意大利媒體報道，一家超市在華人進門時會廣播「有中國人進來了」。

此前，一條「我不是病毒，我是人類，請不要歧視」的影片在網上流傳。來自中國的陳思佳在米蘭市中心的廣場上，拿着「我是中國人，我不是病毒」的牌子微笑站着。從路人一頭霧水地駐足觀看，到有第一位行人上前擁抱女孩。隨後，不同膚色的人們紛紛上前，用微笑和擁抱表達支持。

陳思佳說，希望通過這種方式消除當地民眾對病毒的誤解，善待旅居海外的華僑華人和亞裔群體。意大利的華人在這段期間遇到很多困難，很多中國人的店都少了客人，今後，她還會繼續為華僑華人發聲，傳遞正能量。

而有居於在米蘭的華人向環球網表示，受疫情影響，有部分意大利人會遷怒於華人。但上述事件目前還只是零星出現，並未形成大規模的反華排華現象，「目前感受到的歧視還只是目光和眼神。」

佩洛西派定心丸：唐人街非常安全

類似的情況不止出現在意大利，在法國，亞裔人士不滿當地人因新冠疫情而對他們的歧視，在社交媒體上發起 #JeNeSuisPasUnVirus（我不是病毒）話題。在疫情更為嚴峻的南韓，首爾光華門的遊行中，有人高喊「中國人滾出去，武漢人滾出去」。

有傳言稱伊朗疫情的源頭可能是一名在庫姆工作且回國的中國人後，一些當地民眾對中國人的敵意和怨言增加。網上一些伊朗民眾對中國人出言不遜，而在現實生活中也有一些人對華人投來奇異目光。

美國眾議院議長佩洛西周一（24日）就到三藩市唐人街，探訪商戶及在餐廳用膳，以減輕外界對疫情的恐懼，有商戶向她表示，近期生意大跌7成。佩洛西強調，三藩市已採取了預防措施，唐人街非常安全，希望當地人及遊客勿因新型冠狀病毒而避往唐人街的商舖和食肆。

責任編輯：伍樂

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