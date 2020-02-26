【新冠肺炎】內媒曝滯留武漢外地人露宿街頭 垃圾桶拾剩飯充飢（有片）

新冠肺炎（COVID-19）重災區武漢實施「封城」已逾一個月，內地傳媒報道，當地不少滯留武漢的外地打工者，因嚴格「封城」措施而被迫流落街頭，吃飯問題亦難以解決，有人甚至要靠撿拾垃圾桶裡的剩菜剩飯維生。

在醫院附近露宿 有錢買不到食物

日前，有志願者團體前往分發物資給武漢協和醫院附近露宿街頭的外地打工者。這些打工者自從武漢封城以來，一直居無定所。

有打工者告訴志願者，其日常飲用水均是去附近醫院灌的免費熱水，一名打工者說，「我們都靠撿剩飯吃」，「拿著錢都買不到（食物），到處關門」。有了解情況人士介紹說：「很多人都是撿垃圾筒裡別人的剩飯吃」。

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據報道，武漢當地志願者給這群人發放食物和口罩，但未能解決住宿問題。

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湖北省疫情防控指揮部已在周二（25日）發布通知，要求滯留在湖北的外地人員，由當地政府及有關方面提供救助服務，他們亦可通過熱線電話、網站等反映困難訴求。

通知又指出，自由職業人員或因出差、探親、訪友、休假等滯留在湖北，由現住地所在社區（村）及時了解困難問題，積極協調解決。對有就業願望且通過健康檢測、醫學觀察的人員，由人社部門組織用工需求對接，提供就業服務；對急需醫療救助的人員，由衛生健康部門協調醫療機構及時給予救治；對生活無著落、確有困難的人員，由各地設置集中安置點，提供食宿、醫療等基本生活保障。

責任編輯：伍樂

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