【新冠肺炎】疫情擔憂升溫 滬指失3000點創指重挫4.6%

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，市場擔憂升溫，隔夜美股繼續大跌，內地股市今日大幅低開，滬指收市跌0.8%，科技板塊集體跳水，拖累創業板指跌逾4.6%。

滬指收跌0.8% 兩市成交縮量

滬深兩市雙雙大幅低開，基建、地產等周期板塊逆勢領漲，帶動滬指翻紅一度升逾0.5%，但午後市場人氣萎靡，滬指失守3000點。截至收市，滬指報2987.93點，跌0.83%；深證成指報11497.55點，跌3.02%。創業板指全日大跌4.66%，報2180.7點。

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兩市成交連續6日破萬億，總額為13,126億元（人民幣，下同），較上一交易日縮量。其中，滬市成交4,953億元，深市成交8,173元。外資通過滬股通和深股通淨賣出67.3億元A股股票，為連續4個交易日淨流出。

盤面上多數下跌，電子領跌逾6%，計算機、通信、電氣設備等跌幅居前，兩市近百股跌停，資金避險情緒高漲；建築裝飾領漲，房地產、鋼鐵等漲幅居前。

美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC)提醒美國人開始預防新冠病毒在美國的社區傳播，疫情也對日本、南韓等國造成重擊，東京奧運會可能被迫取消的疑慮升溫。

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責任編輯：蒯宇澄