  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 06:31
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 武漢肺炎 口罩 冠狀病毒 中國經濟 一國兩制 5G角力 中美貿易協議 中美關係 香港人權與民主法案 華為

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【預算案派錢】香港派1萬內地網民勁葡萄 建議會唱國歌才發放

社會熱點 18:23 2020/02/26

分享：

財政司發表香港2020年預算案，向18歲以上永久居民派錢10,000元，這個消息在內地網上引來議論紛紛，惟不少人錯重點。

財政司發表香港2020年預算案，向18歲以上永久居民派錢10,000元，這個消息在內地網上引來議論紛紛，惟不少人錯重點，以為這筆錢是由中央政府發放，大部分網民羡慕、妒忌、憤恨者均有，不少人還說，「愛鬧的孩子有糖吃」，令人啼笑皆非 。

不少網民誤會   派錢由中央政府發放

當陳茂波宣布向18歲以上永久居民派錢10,000元消息公布後，內地網絡上一片罵聲。不少網民稱，「香港究竟是多麼奇葩事地方哦？？？一群廢青聚眾鬧事違法犯罪，不抓起來坐牢政府還給他發錢，哇唔哦！真是優秀的政府，太貼心了呢！」

【財政預算案2020】全民派錢1萬蚊 即睇預算案派糖懶人包

【財政預算案2020】10億定息按揭擬推6個月 毋須符壓力測試（第二版）

「同樣都是中國人，我們在家一個月不僅沒工資，還要想各種辦法還房貸、車貸、中小企業倒閉過半，就算沒倒閉的也損失過半。大部分人根本買不到口罩酒精。同樣都是國民，真的需要這麼大差別對待嗎？」

事實上，內地不少網民均不了解，香港是財政獨立，這筆錢並不是來自中央政府，其實是香港市民的錢。

有網民建議   會唱完整國歌者才發錢

也有網民認為，向市民發錢能刺激消費內需，是可以拉動經濟增長，但應該要區別對待「亂港分子」，並提出奇葩建議，「如果對那些亂港份子區別對待該多好，實在不行發的時候必須讓他們唱完整國歌，唱不出不給發。」

【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？

更多的網民是羡慕，「為什麼我們祖國沒有發過？哪怕五千元，一分沒看到」，「說實話，挺羨慕的，大陸的朋友們別想了下輩子都不可能」，「我們默默的發起來羨慕的目光，只有羨慕了，實慘了」。

當然，也有理性的網民，贊同在特別情況下向居民發錢，有利挽救經濟，有網民指，香港政府的錢，來自於香港居民，用在香港居民身上，並無不妥。只要這些錢在香港消費，有一部分又會回到香港政府手中。 ​

港漂心感不忿   有交稅卻派錢沒有份

也有網民勸告大家理智看問題，「首先香港是中國香港，我們希望她長期繁榮穩定，這次發放補貼主要希望刺激消費減輕年輕人生存壓力，我們內地也採取各種措施，比如社保，就業等方面采取了補貼措施，這是沒有問題的，真心覺得大家作為成年人應該理性去思考看待問題！」不過，這種網民只佔少數。

【財政預算案】寬免全年差餉 每戶每季1500元為上限

此外，在港的港漂、非本地永久居民也有不少人心感不忿，有港漂說，他們也有交稅，但派錢卻沒有份。

港漂趙小姐在社交媒體上說，「香港政府向永久居民派1萬港幣，但我們這些非永居的合法納稅人老老實實納稅，疫情一樣受影響，居然沒份！」她又指，港府在做政策时忽略少數群體是非常失败的，「澳門可以向非永居派钱，為什麼香港不可以？香港政府缺這幾十萬嗎？還是在政策上習慣性排斥和忽略非永居。」

事實上，香港政府直接派錢，從內地網民的反應，可見內地民眾在「有心人」長久的宣傳下，對香港情況經常有錯誤理解，令中港矛盾加劇，這是十分可惜的事。

本報記者：高青

相關文章

【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」
2020/02/26
【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」
【派錢1萬】政府向18歲或以上永久居民派錢$10,000　7大Q&A睇清派錢細節
2020/02/26
【派錢1萬】政府向18歲或以上永久居民派錢$10,000　7大Q&A睇清派錢細節
【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
2020/02/26
【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
財政預算案 財政司 陳茂波 經濟 疫情 香港 中國 中港矛盾

上一篇文章

【新冠肺炎】如何正確使用？怎樣慳住用？口罩實用秘笈來了（不斷更新）

下一篇文章

【新冠肺炎】內媒曝滯留武漢外地人露宿街頭 垃圾桶拾剩飯充飢（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【南韓疫情】新冠病毒落地生根 南韓就算封關已無補於事？
【南韓疫情】新冠病毒落地生根 南韓就算封關已無補於事？
【預算案派錢】香港派1萬內地網民勁葡萄 建議會唱國歌才發放
【預算案派錢】香港派1萬內地網民勁葡萄 建議會唱國歌才發放
【新冠肺炎】世衞專家大讚中國：我若感染病毒　想在中國治療
【新冠肺炎】世衞專家大讚中國：我若感染病毒　想在中國治療
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】放屁或能播新冠病毒　但必須符合兩條件
【新冠肺炎】放屁或能播新冠病毒　但必須符合兩條件
【新冠肺炎最新情況】疫情暫緩和！湖北以外各地確診連續2天單位數增長（不斷更新）
【新冠肺炎最新情況】疫情暫緩和！湖北以外各地確診連續2天單位數增長（不斷更新）