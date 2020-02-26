【預算案派錢】香港派1萬內地網民勁葡萄 建議會唱國歌才發放

▲ 財政司發表香港2020年預算案，向18歲以上永久居民派錢10,000元，這個消息在內地網上引來議論紛紛，惟不少人錯重點。

財政司發表香港2020年預算案，向18歲以上永久居民派錢10,000元，這個消息在內地網上引來議論紛紛，惟不少人錯重點，以為這筆錢是由中央政府發放，大部分網民羡慕、妒忌、憤恨者均有，不少人還說，「愛鬧的孩子有糖吃」，令人啼笑皆非 。

不少網民誤會 派錢由中央政府發放

當陳茂波宣布向18歲以上永久居民派錢10,000元消息公布後，內地網絡上一片罵聲。不少網民稱，「香港究竟是多麼奇葩事地方哦？？？一群廢青聚眾鬧事違法犯罪，不抓起來坐牢政府還給他發錢，哇唔哦！真是優秀的政府，太貼心了呢！」

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「同樣都是中國人，我們在家一個月不僅沒工資，還要想各種辦法還房貸、車貸、中小企業倒閉過半，就算沒倒閉的也損失過半。大部分人根本買不到口罩酒精。同樣都是國民，真的需要這麼大差別對待嗎？」

事實上，內地不少網民均不了解，香港是財政獨立，這筆錢並不是來自中央政府，其實是香港市民的錢。

有網民建議 會唱完整國歌者才發錢

也有網民認為，向市民發錢能刺激消費內需，是可以拉動經濟增長，但應該要區別對待「亂港分子」，並提出奇葩建議，「如果對那些亂港份子區別對待該多好，實在不行發的時候必須讓他們唱完整國歌，唱不出不給發。」

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更多的網民是羡慕，「為什麼我們祖國沒有發過？哪怕五千元，一分沒看到」，「說實話，挺羨慕的，大陸的朋友們別想了下輩子都不可能」，「我們默默的發起來羨慕的目光，只有羨慕了，實慘了」。

當然，也有理性的網民，贊同在特別情況下向居民發錢，有利挽救經濟，有網民指，香港政府的錢，來自於香港居民，用在香港居民身上，並無不妥。只要這些錢在香港消費，有一部分又會回到香港政府手中。 ​

港漂心感不忿 有交稅卻派錢沒有份

也有網民勸告大家理智看問題，「首先香港是中國香港，我們希望她長期繁榮穩定，這次發放補貼主要希望刺激消費減輕年輕人生存壓力，我們內地也採取各種措施，比如社保，就業等方面采取了補貼措施，這是沒有問題的，真心覺得大家作為成年人應該理性去思考看待問題！」不過，這種網民只佔少數。

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此外，在港的港漂、非本地永久居民也有不少人心感不忿，有港漂說，他們也有交稅，但派錢卻沒有份。

港漂趙小姐在社交媒體上說，「香港政府向永久居民派1萬港幣，但我們這些非永居的合法納稅人老老實實納稅，疫情一樣受影響，居然沒份！」她又指，港府在做政策时忽略少數群體是非常失败的，「澳門可以向非永居派钱，為什麼香港不可以？香港政府缺這幾十萬嗎？還是在政策上習慣性排斥和忽略非永居。」

事實上，香港政府直接派錢，從內地網民的反應，可見內地民眾在「有心人」長久的宣傳下，對香港情況經常有錯誤理解，令中港矛盾加劇，這是十分可惜的事。

本報記者：高青