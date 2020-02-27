【新冠肺炎】前線醫護訴抗疫辛酸 投書《刺針》請求國際醫療支援（更新版）

▲ 廣東省第一批援鄂醫療隊成員，近日在權威醫學期刊《刺針》發文訴說新型冠狀病毒肺炎抗疫工作的辛酸，直指目前武漢無論是醫護人手抑或N95口罩等防護物資，都是極度、嚴重短缺，請求國際醫療支援。

*更新《刺針》撤回文章

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）肆虐，武漢前線醫護多次要求中央政府增撥防護設備。廣東省第一批援鄂醫療隊成員，近日就在權威醫學期刊《刺針》發文訴說抗疫工作的辛酸，直指目前武漢無論是醫護人手抑或N95口罩等防護物資，都是極度、嚴重短缺，請求國際醫療支援。

《刺針》當地時間2月26日發布撤稿聲明，因作者告知編輯部，文中所述並非如其所稱的第一手資料。稍早前，上述文章發布後，廣東援助湖北武漢醫療隊曾發布公開聲明，稱該文章報道嚴重失實，且該文作者並非廣東援鄂隊員，要求作者撤銷文章，澄清事實並公開道歉。

N95口罩等防護物資 嚴重短缺

《刺針》（The Lancet，內地譯《柳葉刀》）24日的文章表示，廣東第一批援鄂醫療隊隊員於1月24日來到武漢，支援當地醫務人員共同抗擊COVID-19。他們主要集中在供氧、心電圖（ECG）監測、管道護理、氣道管理、呼吸機調試、中央靜脈置管、血液透析護理及一些基礎的護理工作（如醫療廢棄物處理和消毒工作）。

武漢的條件和環境比我們此前想像中更加困難和極端。這裡的防護物資，如N95醫用口罩、面罩、護目鏡、防護服、手套等都嚴重短缺。

他們指出，由於護目鏡是塑料製成，經過反覆清洗、消毒，已經越來越模糊，難以看清。另外，由於需要經常洗手，許多同事的手上都長了皮疹，看着非常疼。加上需要長時間佩戴N95口罩和穿戴多層防護設備，一些護士的耳朵和額頭上都長了壓瘡。

▲ 為了節省體能及穿脫防護服所需時間，前線醫護稱他們進入隔離病房前2小時會盡量避免進食和飲水。

長出皮疹壓瘡 有護士缺氧暈倒

長期戴着口罩，當他們與患者溝通時，必須得扯着嗓子喊對方才能聽清。而佩戴4層防護手套，也讓他們的工作起來變得十分笨拙，甚至連醫療設備的包裝袋都打不開，更不用說給患者打針這種巨大的挑戰。

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為了節省體能及穿脫防護服所需時間，他們進入隔離病房前2小時會盡量避免進食和飲水。部分護士的嘴唇長起水泡，還有護士因為低血糖和缺氧而暈倒。

「我們也是人」 會無助焦慮恐懼

除了身體疲憊，他們形容其內心也遭受痛苦。

雖然我們是專業醫務人員，但我們也是人，像其他所有人一樣，會感到無助、焦慮和恐懼。經驗豐富的護士有時候會抽空安慰年輕的同事，並嘗試緩解其焦慮。但即使是經驗再豐富的護士，也還是會哭泣。

文章稱，他們哭泣可能是因為不知道自己要在這裡待多久，而且身為醫務人員，他們知道自己是COVID-19感染風險最高的一群。

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由於武漢當地醫務人員極度短缺，來自中國各地的14000名醫務人員已經自願來到武漢進行支援。但現在，他們需要更多的幫助。

我們在此向全球的醫務工作者請求醫療支援，請你們來到中國，幫助我們抗擊疫情。

文章最後表示，希望新冠肺炎的疫情能夠盡快結束、世界各地的人們都能保持健康。

責任編輯：伍樂

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