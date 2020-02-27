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【新冠肺炎】封城漏洞？北京出現來自武漢確診病例 患者赴京前曾發燒

社會熱點 03:09 2020/02/27

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內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，作為疫情中心的武漢，早於上月「封城」，惟北京近日出現一宗外地輸入病例，患者竟是近日來自武漢的一名女子，赴京前曾經發燒。當她抵達北京後，入住東城區一小區，即日已被隔離檢查。事件引發關注，質疑武漢「封城」措施有漏洞。

《新京報》報道，北京東城區崇外街道新怡家園社區居委會今日在微信公眾號稱，該小區出現一名新冠肺炎確診病例，涉事的H女士上周六（22日）從武漢到北京，入住小區7號樓3單元。

由於H女士上周二（18日）在武漢曾經有發燒症狀，故抵京當日即隔離檢查，並由區疾控中心等對住所及大樓公共區域全面消毒。居委會稱，H女士病情平穩，屬於輕症，密切接觸者為家中3名親屬，已於H女士抵京當日隔離安排，目前在集中隔離點進行14天犀醫學觀察，情況平穩，呼籲居民不必過度擔心、無需恐慌。

武漢上月已關閉離開通道

值得注意的是，武漢上月23日已關閉離漢通道，該名女子如何離開武漢、又是如何抵達北京，引來質疑。

據北京市疾控中心今日介紹，該名女子姓黃，上周二開始間斷性發燒5天，有咽部不適，當時居住地為武漢。上周六凌晨，黃女由其北京家屬自駕車到北京，經體溫篩查後，入住其家屬所在的新怡家園。

不過，有關講法仍未能解答外界疑問。

【新冠肺炎】武漢解封擺烏龍　湖北書記：嚴管離漢離鄂通道力度不減

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此外，新怡家園方面稱，該名患者為非北京確診病例。北京市疾控中心稱，《傳染病信息報告管理規範》規定，病例歸屬以發病時的住址為準，該病例發病時住址不在北京，故不屬於北京發病病例。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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