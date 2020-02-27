【新冠肺炎】地鐵車廂哪裡最易播毒？日專家：站近車門最高危

▲ 新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情仍在蔓延。日本京都工藝纖維大學副教授山川勝史模擬地鐵列車載滿客的環境，發現近車門位置較多人擠迫、病毒容易停留，增加受感染風險；相反近座位範圍乘客較少，乘客被播毒風險最低。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情仍在蔓延，南韓及日本更出現新一波爆發。人們乘搭交通工具時，如車廂人多擠迫，恐增感染新冠病毒風險。日本京都工藝纖維大學副教授山川勝史模擬地鐵列車載滿客的環境，發現近車門位置較多人擠迫、病毒容易停留，增加受感染風險；相反近座位範圍乘客較少，乘客被播毒風險最低。

鑑於曾有日本專家指，「鑽石公主號」郵輪上「沒有劃分『安全』和『危險』區域以防止病毒散播」，加上新冠病毒據信可經「氣溶膠」傳播，不少市民均擔心每天乘搭地鐵時，密封的車廂會如同郵輪一樣，令病毒得以在車廂內經空氣傳播。

車門人多 病毒停留在乘客的頭頂

山川勝史因此聯同日本富士電視台採訪隊，到一架模擬載滿乘客的地鐵上，研究車廂中病毒的傳播情況，並講解病毒在空氣中傳播的方式。

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山川指出，病毒的擴散會受車廂冷氣影響，「如空氣中存有病毒，它會隨天花板上冷氣的風向漂浮和擴散」 ，站在車門附近、與站在座位附近之間，受感染的風險可有很大差異，站在車門附近的區域更為危險，

他解釋：

病毒會下沉，期間或會落在人們的頭上，然後隨住人們的移動，散播到其餘的空間。 病毒通常會隨冷氣的風向上下流動，惟擁擠的車門附近沒有縫隙，病毒因此會停留在乘客的頭頂附近，甚至接觸到他們的鼻子和眼睛，增加受感染風險。

但要注意的是，座位範圍與車門位置截然不同。山川表示，雖然病毒會隨冷氣的風向在頭頂上方漂流，惟站在座位範圍的乘客比站在車門位置的人少；病毒在該範圍裡，可通過站者和坐者之間的縫隙降下，病毒便較難觸及到乘客，受感染風險因而較低。

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山川並指由於座位間的病毒量已大幅減少，坐下的乘客在地鐵內受感染的風險為最低。

電梯空間細 無論站在那裡都有同等風險

同為密封空間的升降機（電梯）方面， 山川的研究發現，「無論你站在哪裡，都可能有相同的感染風險」。

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他指出，由於升降機內每個人都是站着，受感染風險不會根據站立的位置而有所改變；但如如大樓樓層較高、使用升降機的時間較長，可站在升降機最裡面的位置自保，或許相對好一點。

山川解釋道，「由於咳嗽時飛沫會向前噴，站在最裡面的位置並面對升降機門會相對安全，受咳嗽，打噴嚏等飛沫感染的風險會較低」。

責任編輯：伍樂

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