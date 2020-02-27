【新冠肺炎】以為可吃藥預防　武漢女沒病吞新冠藥險死

▲ 人人自危之際，武漢一女子未感染新冠病毒，卻自行購買能紓緩新冠肺炎症狀的藥物，以為服後可預防；但女子吞藥後出現精神異常、心率失常等症狀，反而被送入ICU（深切治療部）。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情仍在蔓延，日本疫情、南韓疫情大爆發，中國新冠肺炎確診個案仍在增加。人人自危之際，武漢一女子未感染新冠病毒，卻自行購買能紓緩新冠肺炎症狀的藥物，以為服後可預防；但女子吞藥後出現精神異常、心率失常等症狀，反而被送入ICU（深切治療部）。

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澎湃新聞報道，武漢市普仁醫院急診科主任黃海東指出，該患者過量服用的藥物是「硫酸羥氯」。它是被納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》的藥物磷酸氯的「兄弟藥物」。在臨床試驗中，硫酸羥氯被證實對新冠肺炎的症狀有一定療效，這可能是該女子服用的原因。

「硫酸羥氯」被指能紓緩新冠症狀

黃海東表示，該女子未患新冠肺炎，家中也沒有確診或疑似新冠肺炎病例。她卻網購硫酸羥氯片，24小時內服藥18片，出現精神異常、反覆發作「尖端扭轉性室速（一種致死性的惡性心律失常）」的症狀，2月23日被送往醫院搶救。

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黃海東介紹，硫酸羥氯是磷酸氯的「兄弟藥物」，以前用於瘧疾、紅斑狼瘡等疾病的治療；硫酸羥氯也在臨床試驗中被證實對新冠肺炎治療有作用。

黃海東提醒，無論是硫酸羥氯，還是磷酸氯，都是處方藥，服用時應遵醫囑。目前，該患者已脫離生命危險，但仍需嚴密觀察。

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黃海東表示，新冠肺炎疫情之下，群眾容易恐慌。之前人們搶購雙黃連等藥物，就是這種心理作祟。他提醒民眾在做好防護措施的同時，也要多關心家人的心理健康，及時溝通和干預，避免因過分焦慮而偏激服藥，甚至造成生命危險。

責任編輯：鄧國強

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