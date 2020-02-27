  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 06:32
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 武漢肺炎 口罩 冠狀病毒 中國經濟 一國兩制 5G角力 中美貿易協議 中美關係 香港人權與民主法案 華為

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】以為可吃藥預防　武漢女沒病吞新冠藥險死

社會熱點 03:09 2020/02/27

分享：

人人自危之際，武漢一女子未感染新冠病毒，卻自行購買能紓緩新冠肺炎症狀的藥物，以為服後可預防；但女子吞藥後出現精神異常、心率失常等症狀，反而被送入ICU（深切治療部）。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情仍在蔓延，日本疫情、南韓疫情大爆發，中國新冠肺炎確診個案仍在增加。人人自危之際，武漢一女子未感染新冠病毒，卻自行購買能紓緩新冠肺炎症狀的藥物，以為服後可預防；但女子吞藥後出現精神異常、心率失常等症狀，反而被送入ICU（深切治療部）。

【新冠肺炎】衛健委稱「清肺排毒湯」治新冠肺炎療效良好  秘方曝光

【新冠肺炎】內地治新冠肺炎3大「解藥」曝光? 除清肺排毒湯還有這兩種

澎湃新聞報道，武漢市普仁醫院急診科主任黃海東指出，該患者過量服用的藥物是「硫酸羥氯」。它是被納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》的藥物磷酸氯的「兄弟藥物」。在臨床試驗中，硫酸羥氯被證實對新冠肺炎的症狀有一定療效，這可能是該女子服用的原因。

「硫酸羥氯」被指能紓緩新冠症狀

黃海東表示，該女子未患新冠肺炎，家中也沒有確診或疑似新冠肺炎病例。她卻網購硫酸羥氯片，24小時內服藥18片，出現精神異常、反覆發作「尖端扭轉性室速（一種致死性的惡性心律失常）」的症狀，2月23日被送往醫院搶救。

【新冠肺炎】蝗蟲入藥能治肺結核 ?網民問「也能醫新冠肺炎」嗎？

【新冠肺炎】如何傳播、怎樣醫治？一文看懂關於COVID-19的五件大事

黃海東介紹，硫酸羥氯是磷酸氯的「兄弟藥物」，以前用於瘧疾、紅斑狼瘡等疾病的治療；硫酸羥氯也在臨床試驗中被證實對新冠肺炎治療有作用。

黃海東提醒，無論是硫酸羥氯，還是磷酸氯，都是處方藥，服用時應遵醫囑。目前，該患者已脫離生命危險，但仍需嚴密觀察。

【武漢肺炎】康復者血漿免疫球蛋白投入臨床治療 1日後炎症指標明顯下降

黃海東表示，新冠肺炎疫情之下，群眾容易恐慌。之前人們搶購雙黃連等藥物，就是這種心理作祟。他提醒民眾在做好防護措施的同時，也要多關心家人的心理健康，及時溝通和干預，避免因過分焦慮而偏激服藥，甚至造成生命危險。

責任編輯：鄧國強

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【北角KFC個案】西安肯德基日前亦有員工確診新冠肺炎　曾連續9天負責食物工作
2020/02/26
【北角KFC個案】西安肯德基日前亦有員工確診新冠肺炎　曾連續9天負責食物工作
【新冠肺炎】湖北9名官員涉飯聚或拒隔離被處分 一派出所長被行拘10日
2020/02/26
【新冠肺炎】湖北9名官員涉飯聚或拒隔離被處分 一派出所長被行拘10日
【新冠肺炎】放屁或能播新冠病毒　但必須符合兩條件
2020/02/26
【新冠肺炎】放屁或能播新冠病毒　但必須符合兩條件
【新冠肺炎】護航iPhone生產 富士康聘鍾南山當復工總顧問
2020/02/26
【新冠肺炎】護航iPhone生產 富士康聘鍾南山當復工總顧問
【新冠肺炎】納瓦羅批中國禁3M口罩輸美國　警告撤廠報復
2020/02/26
【新冠肺炎】納瓦羅批中國禁3M口罩輸美國　警告撤廠報復
傳染病 疫情 治療 新冠肺炎 武漢肺炎 中國 瘧疾 冠狀病毒

上一篇文章

全球新冠肺炎確診病例首超中國 世衛譚德塞說「令人擔憂」

下一篇文章

【新冠肺炎】地鐵車廂哪裡最易播毒？日專家：站近車門最高危
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【南韓疫情】新冠病毒落地生根 南韓就算封關已無補於事？
【南韓疫情】新冠病毒落地生根 南韓就算封關已無補於事？
【預算案派錢】香港派1萬內地網民勁葡萄 建議會唱國歌才發放
【預算案派錢】香港派1萬內地網民勁葡萄 建議會唱國歌才發放
【新冠肺炎】世衞專家大讚中國：我若感染病毒　想在中國治療
【新冠肺炎】世衞專家大讚中國：我若感染病毒　想在中國治療
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】放屁或能播新冠病毒　但必須符合兩條件
【新冠肺炎】放屁或能播新冠病毒　但必須符合兩條件
【新冠肺炎最新情況】疫情暫緩和！湖北以外各地確診連續2天單位數增長（不斷更新）
【新冠肺炎最新情況】疫情暫緩和！湖北以外各地確診連續2天單位數增長（不斷更新）