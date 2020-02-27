【新冠肺炎陰霾】台灣中小學復課第一天　全台578生被驗出發燒

新型冠狀病毒肺炎陰霾下，台灣中小學25日開學復課，因應新冠肺炎疫情，各校為入校學生測量體溫。教育部長潘文忠26日說，初步統計全台共有578名學生在校被驗出有發燒情形。

中央社報道，教育部呼籲家長在每天上學前幫孩子量體溫，額溫大於等於攝氏37.5度、耳溫大於等於38度的發燒定義，或有咳嗽、非過敏性流鼻水等呼吸道狀況，主動告知校方請假，不列出缺席紀錄。

全台學校加強檢疫

在校時，師長也要隨時關心學生健康，如果有發燒症狀，應安置於區隔空間，並由專人陪同、聯繫家長，協助學生就醫和返家休息。

教育部長潘文忠26日主持部務會報，會前接受媒體聯訪表示，根據各縣市回報，昨天開學第一天情況大致順利，初步統計全台有578名學生有發燒情形，都依照SOP（標準作業流程），安排在隔離空間，再通知家長進行就醫等後續安排。

【新冠肺炎】世衛總幹事暗讚中方犧牲武漢拯救世界（有片）

【新冠肺炎】中國抗新冠肺炎已露曙光 全球擔心的是日本

由於部分學生處於檢疫隔離期間，無法到校，也有部分家長為子女請假不到校，因此開學第一天未到校的實際人數尚待進一步統計。

部分學校反應額溫槍數量不夠，潘文忠解釋，這波緊急採購額溫槍，因廠商出貨因素分成兩個梯次，第一梯次1萬2500支已在開學前送抵各校，第二梯次則是在228連假後，預計3月2日前送達。他並說明，防疫物資不分公立學校、私立學校，主要是依據人數規模安排。

防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）

口罩不夠用 鍾南山教2招節省使用口罩（睇片）

潘文忠也提到，後續防疫物資包括消毒酒精等，將持續補充。如果有學校傳出武漢肺炎確診個案，防疫物資將採取「重點支援」，最快速送到重點學校。

責任編輯：鄧國強

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響