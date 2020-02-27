【新冠肺炎】寧夏發現伊朗輸入個案 患者途經莫斯科、上海、蘭州

寧夏中衛市今日發現一宗境外輸入新冠肺炎（武漢肺炎）病例，患者從伊朗經莫斯科到上海，之後經甘肅蘭州到中衛，有關部門正緊急追蹤尋找密切接觸者。

寧夏連續7日無新增新冠肺炎確診病例後，內地傳媒報道，寧夏中衛市應對新冠肺炎疫情工作指揮部發布今日公告，當日該市發現一宗境外輸入型病例。

根據公告，患者上周三（19日）從伊朗乘坐飛機到達莫斯科機場，翌日再乘坐航班，深夜到達上海浦東國際機場。患者上周六在上海火車站，乘坐列車前往蘭州，並於第二日下午抵達，當晚再乘坐列車，午夜到達中衛。

當局急尋密切接觸者

當局呼籲市民，如果與患者有過密切接觸或在不同場合同行、交談、照面等，請即與當地疾控中心聯繫，並主動配合做好居家隔離觀察或集中隔離。

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值得注意的是，中國疫情暫趨緩和，但南韓、意大利、伊朗等國家疫情擴散。其中，伊朗上周三首次出現新型冠狀病毒確診個案，至今患者增至139人，19人死亡。

為防輸入病例，北京、山東、遼寧等地，對所有或部分境外人士的防疫升級。

責任編輯：伍樂

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