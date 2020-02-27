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全球新冠肺炎確診病例首超中國 世衛譚德塞說「令人擔憂」

社會熱點 03:10 2020/02/27

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世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞指出，中國以外全球各國單日新增的新冠肺炎確診病例總數，已超越中國單日新增確診人數，這樣的情況令人十分擔憂。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，日本疫情、南韓疫情、意大利疫情大爆發，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞指出，中國以外全球各國單日新增的新冠肺炎確診病例總數，已超越中國單日新增確診人數，這樣的情況令人十分擔憂。

根據世衛組織提供的資料，中國25日新增411例確診，全球其他國家合計則新增427例確診。

譚德塞：若干國家確診病例暴增

法新社報道，根據譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦對外交官員講話的文字稿，他表示：「中國以外其他國家昨天通報的新增確診數總，首度超越中國新增人數。」

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意大利、伊朗和南韓的武漢肺炎確診案例激增後，全球各國政府紛紛趕忙採取行動防止疫情擴散。

譚德塞說，若干國家「確診病例暴增」，「令人深感憂慮」。他並宣布，世衛組織的團隊本周末將前往伊朗，以評估當地疫情。

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儘管中國的武漢肺炎新增確診和死亡人數都在減少，但中國疫情仍比其他國家嚴重許多。譚塞德說，截至26日上午，中國武漢肺炎確診累計達7萬8190例，其中2718例死亡。其他37個國家合計則僅2790確診，44例死亡。而譚塞德此前曾多次稱讚中國抗疫工作，又表示新冠肺炎疫情仍未達全球大流行的程度。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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