【新冠肺炎】特朗普讚習近平努力抗疫　點名兩美媒誇大新冠疫情

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎,武漢肺炎)持續擴散,美國新冠肺炎確診病例增加。美國總統特朗普就新冠肺炎發表談話,稱美國感染風險仍低,讚揚中國國家主席習近平努力抗疫。

特朗普在Twitter推特發文時則點名兩間美國媒體,誇大了新冠肺炎疫情。

「如果疫情擴散 美國已準備好應對」

特朗普在白宮記者會強調,美國民眾感染武漢肺炎的風險依舊非常低。但他也表示,如果疫情擴散,美國已準備好應對,並說如果國會撥款超過25億美元抗疫,他們會接受。

特朗普並援引美國約翰·霍普金斯大學的報告說,美國是世界上應對新冠疫情准備最充分的國家。他說,盡管民主黨人指責他是種族主義者,但他很早就宣布對中國施加旅行禁令的決定是正確的。

特朗普表示,美國未來可能會限制前往意大利、韓國和其他國家的旅行,但現在還不是時候。

但特朗普同時讚揚習近平非常努力對抗疫情。湖北省武漢市是疫情源頭,去年12月首先傳出病例。

特朗普表示,將指派副總統彭斯(Mike Pence)負責指揮坐鎮,並直接向他滙報。

全美國截至香港時間27日凌晨,總確診人數達到60人:美國國內確診15宗,鑽石公主號返美確診42人,武漢包機感染3人。

另外,特朗普周三在推特上寫道,經常批評他的美國有線電視新聞網(CNN)和微軟國家廣播公司(MSNBC)「正在盡一切可能讓新冠病毒看起來盡可能糟糕」;如果可能的話,包括讓市場恐慌。

Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape!