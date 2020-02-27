【新冠肺炎懶人包】全球單日確診首超中國　除南極外六大洲全染疫（更新版）

▲ 新型冠狀病毒肺炎（即新冠肺炎、武漢肺炎）蔓延全球，全球單日確診新冠肺炎病例數目，首次超中國，而世界上目前除南極洲外，六大洲已全染疫。

新型冠狀病毒肺炎（即新冠肺炎、武漢肺炎）蔓延全球，全球單日確診新冠肺炎病例數目，首次超中國，而世界上目前除南極洲外，六大洲已全染疫。世界衛生組織警告，有些國家「尚未準備好」因對新冠肺炎。

以下是法新社整理截至香港時間今早9時許，新冠肺炎疫情最新發展：

●全球單日新增病例 首度超越中國

根據世界衛生組織（WHO）公布的最新數據，26日全球各地約有8萬1000起感染病例、2761起死亡病例。

率先偵測到病毒的中國，死亡病例逐漸下降，過去24小時累計52死，為超過3周以來最低。

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但世衛說，全球的每日確診感染病例超過中國，為自疫情爆發以來首見。根據世衛每日報告，中國26日通報新增412例確診，中國以外新增459例。

根據最新統計，自從新冠肺炎疫情爆發以來，中國以外有超過2900人感染，共有40多人死亡。

如果把一些國家最近通報、但尚未納入世衛最新報告的死亡病例算入，病故人數將增至約50人。

●多國通報首例 疫情蔓延約40國

有8個國家出現武漢肺炎首例，包括丹麥、阿爾及利亞、奧地利、克羅地亞、格魯吉亞、希臘、挪威、巴基斯坦與瑞士，出現疫情的國家現在來到約40國。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，自中國湖北省武漢市爆發的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），現在擴散到全球7大洲中的6大洲，只有南極洲倖免。

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南韓宣布有超過1200例確診感染，是目前中國以外病例數最多的國家，另有12人死亡。

意大利的感染病例為歐洲最多，今晚增至破400例，另有12例死亡病例。

德國坦言，新冠肺炎已在德國本地開始成為瘟疫（epidemic），因為病人傳染途徑已無法再追查，相信是社區爆發。

伊朗宣布共有19例死亡、139例確診感染，據報道衛生部副部長也中鏢。

一名60歲的法國人病故後，法國總計兩人死亡、18人感染。

拉丁美洲通報出現首例，患者是剛從意大利回國的巴西人。

●世衛讚中國嚴格隔離 籲其他國家盡速防控

世衛與中國聯合專家團隊領導人艾沃德（Bruce Aylward）稱讚中國實施嚴格的隔離與防控措施，同時也警告，其他國家「還沒準備好」控制疫情。

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他說，「你們必須要準備好大規模防控…速度要快。」他警告，疫情可能會持續「好幾個月」。

▲ 世衛與中國聯合專家團隊領導人艾沃德（Bruce Aylward）稱讚中國實施嚴格的隔離與防控措施，同時也警告，其他國家「還沒準備好」控制疫情。

波斯灣國家宣布將採取新措施，切斷與中東一大疫區伊朗的聯繫，以防堵疫情擴散。

伊朗有關當局也宣布，限制武漢肺炎確診或疑似病例患者在國內旅遊。

在歐洲，儘管新冠肺炎已經蔓延到意大利托斯卡尼大區（Tuscany）、西西里島（Sicily）與古里亞省（Liguria），意大利周圍國家仍決定維持邊界開放，但數國政府建議國人推延旅遊計劃。

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在美國，衛生當局敦促地方政府、企業與學家研擬防疫計畫，像是取消大型集會或將工作型態改為遠距辦公。

●體育賽事擬延後 企業憂銷量受衝擊

愛爾蘭原定3月7日在都柏林對上意大利的六國橄欖球聯盟錦標賽（2020 Rugby Union Six Nations）已經延後。

日本相撲管理機構宣布，將召開緊急會議決定是否舉行3月8日在大阪進行的大型賽事。但2020東京奧運主辦單位說，籌備行動「按計劃繼續進行」。

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數家大型企業說，他們的銷售量將受到疫情衝擊，包括生產健力士（Guinness）啤酒與思美洛（Smirnoff）伏特加品牌的英國帝亞吉歐集團（Diageo）、法國食品巨擘達能集團（Danone）和美國聯合航空公司（United Airlines）。

德國漢莎航空公司（Lufthansa）表示，將暫停招募新員工並讓員工放無薪假。

責任編輯：伍樂

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