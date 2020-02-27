【新冠肺炎】內媒再揭內幕：官方曾令基因公司封口 銷毀武漢病例樣本

▲ 新型冠狀病毒肺炎疫情持續，官方擬隱瞞武漢疫情的內幕不斷被披露。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，官方擬隱瞞武漢疫情的內幕不斷被披露。內媒報道，早在1月1日，內地當局即已下令停止檢測並銷毀武漢的新冠肺炎病例樣本，不得擅自對外透露信息。

去年底至少9樣本送檢 顯示為「類SARS冠狀病毒」

財新網昨日發布獨家報道《新冠病毒基因測序溯源：警報是何時拉響的》，據武漢市中心醫院呼吸內科主任醫師趙蘇披露，其所在醫院於去年12月24日將首例華南海鮮市場的武肺患者樣本送到第三方檢測機構進行基因檢測，三天後，即12月27日，檢測機構電話通知檢測結果「是一種新的冠狀病毒」。

報導證實，12月31日之前，有不少於九例不明肺炎武漢病例樣本完成了基因測序，「顯示病原體是一種類 SARS 冠狀病毒，這些檢測結果陸續回饋醫院並上報給了衞健委和疾控系統」。然而當李文亮等醫生12月30日在微信群發布類似消息後，他們被官方「闢謠」，並遭到警方訓誡。

湖北省衛健委令基因公司銷毀樣本

不僅如此，報導引述一位基因測序公司人士透露， 1月1日，他接到湖北省衛健委一位官員電話告知：武漢如有新冠肺炎的病例樣本送檢，不能再檢；已有的病例樣本必須銷毀，不能對外透露樣本信息，不能對外發佈相關論文和相關數據。「如果你們在日後檢測到了，一定要向我們報告。」

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報道又指，1月3日，國家衛健委辦公廳發佈《關於在重大突發傳染病防控工作中加強生物樣本資源及相關科研活動管理工作的通知》。通知規定，未經批准，不得擅自向其它機構和個人提供生物樣本及其相關信息；已從有關醫療衛生機構取得相關病例生物樣本的機構和個人，應立即將樣本就地銷毀或送交國家指定的保藏機構保管；疫情防控工作期間，任何機構和個人不得擅自對外發佈有關病原檢測或實驗活動結果等信息。

該通知下發後，有病毒學家透露，中科院武漢病毒所被要求停止病原檢測，銷毀已有樣本。

報道說，從12月30日中科院病毒所拿到病毒樣本並入庫，到進行病毒分離，完成病毒基因測序，分離得到病毒毒株，直到1月11日對外公佈病毒基因組序列，距離12月27日第一例基因測序確定新冠病毒，已經過15天。

而2019年12月底至今年1月初的那幾天，本應是決定無數人命運的關鍵時刻，但那時候公眾對這種病毒還渾然不知。

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責任編輯：伍樂

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