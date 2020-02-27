【新冠肺炎】曾核減多達107宗病例 湖北荊州官員被懲處

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情仍未平息，湖北省每日都有新增確診病例被公布。不過，在20日的疫情通報中，重災區武漢市19日的新增確診病例數為615，遠大於全省的349，這歸因於湖北多地數據都有核减，最多的是荊門市，核減多達107宗確診病例。

官方宣布，荊門市衛健委正副主任被記大過處分，中共荊門市委書記和荊門市長則被誡勉。

市委書記、市長被誡勉 相關官員政務記過

綜合內媒報道，事後官員解釋，這是因為認定確診的標準改變，因此有的市、州用後來的標準去扣除先前標準下的病例數而有了「核減數」。但新任湖北省委書記應勇表示，不允許核減已確診的病例，對相關責任人要查清事實，嚴肅問責。

據中紀委、國家監察委官網26日公告，針對上述事件，湖北省紀委監委已調查核實，認為荊門市相關部門和人員在統計上報新冠肺炎確診病例資料工作中，把握政策不準、履職盡責不力、審核把關不嚴，導致上述問題發生，造成嚴重不良影響。

【新冠肺炎】湖北衛健委：疫情統計不准核减確診病例 已核減的須加回

經湖北省紀委監委研究並報省委批准，決定對負有領導責任的荊門市委書記張愛國、市長孫兵予以誡勉；給予荊門市政府分管副市長梁早陽黨內警告、政務記過處分，給予荊門市衛健委主任李志珍、副主任李艾娥黨內嚴重警告、政務記大過處分。

【新冠肺炎】取消「臨床診斷」分類 湖北多地核减確診病例

據《北京日報》旗下微信公眾號長安街知事指出，湖北省衛健委副主任塗遠超曾在21日的疫情防控新聞發布會上，解釋這起「核減事件」的來龍去脈。

塗遠超說，這些資料調整引起社會高度關注，對數據產生懷疑，應勇對此高度重視，明確要求不允許核減已確診的病例，已核減的必須全部加回。

責任編輯：伍樂

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