  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 22:25
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 武漢肺炎 口罩 冠狀病毒 中國經濟 一國兩制 5G角力 中美貿易協議 中美關係 香港人權與民主法案 華為

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】曾核減多達107宗病例 湖北荊州官員被懲處

社會熱點 13:10 2020/02/27

分享：

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情仍未平息，湖北省每日都有新增確診病例被公布。不過，在20日的疫情通報中，重災區武漢市19日的新增確診病例數為615，遠大於全省的349，這歸因於湖北多地數據都有核减，最多的是荊門市，核減多達107宗確診病例。

官方宣布，荊門市衛健委正副主任被記大過處分，中共荊門市委書記和荊門市長則被誡勉。

市委書記、市長被誡勉 相關官員政務記過

綜合內媒報道，事後官員解釋，這是因為認定確診的標準改變，因此有的市、州用後來的標準去扣除先前標準下的病例數而有了「核減數」。但新任湖北省委書記應勇表示，不允許核減已確診的病例，對相關責任人要查清事實，嚴肅問責。

據中紀委、國家監察委官網26日公告，針對上述事件，湖北省紀委監委已調查核實，認為荊門市相關部門和人員在統計上報新冠肺炎確診病例資料工作中，把握政策不準、履職盡責不力、審核把關不嚴，導致上述問題發生，造成嚴重不良影響。

【新冠肺炎】湖北衛健委：疫情統計不准核减確診病例 已核減的須加回

經湖北省紀委監委研究並報省委批准，決定對負有領導責任的荊門市委書記張愛國、市長孫兵予以誡勉；給予荊門市政府分管副市長梁早陽黨內警告、政務記過處分，給予荊門市衛健委主任李志珍、副主任李艾娥黨內嚴重警告、政務記大過處分。

【新冠肺炎】取消「臨床診斷」分類 湖北多地核减確診病例

據《北京日報》旗下微信公眾號長安街知事指出，湖北省衛健委副主任塗遠超曾在21日的疫情防控新聞發布會上，解釋這起「核減事件」的來龍去脈。

塗遠超說，這些資料調整引起社會高度關注，對數據產生懷疑，應勇對此高度重視，明確要求不允許核減已確診的病例，已核減的必須全部加回。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】封城漏洞？北京出現來自武漢確診病例 患者赴京前曾發燒
今日
【新冠肺炎】封城漏洞？北京出現來自武漢確診病例 患者赴京前曾發燒
【新冠肺炎】內媒再揭內幕：官方曾令基因公司封口 銷毀武漢病例樣本
今日
【新冠肺炎】內媒再揭內幕：官方曾令基因公司封口 銷毀武漢病例樣本
【新冠肺炎】內媒曝滯留武漢外地人露宿街頭 垃圾桶拾剩飯充飢（有片）
2020/02/26
【新冠肺炎】內媒曝滯留武漢外地人露宿街頭 垃圾桶拾剩飯充飢（有片）
肺炎 疫情 冠狀病毒 監察委 中紀委 北京 湖北省 武漢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【預算案派錢】香港派1萬內地網民勁葡萄 建議會唱國歌才發放
【預算案派錢】香港派1萬內地網民勁葡萄 建議會唱國歌才發放
【新冠肺炎】內媒再揭內幕：官方曾令基因公司封口 銷毀武漢病例樣本
【新冠肺炎】內媒再揭內幕：官方曾令基因公司封口 銷毀武漢病例樣本
【新冠肺炎】放屁或能播新冠病毒　但必須符合兩條件
【新冠肺炎】放屁或能播新冠病毒　但必須符合兩條件
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎最新情況】疫情反彈？累計確診78497宗2744例死亡（不斷更新）
【新冠肺炎最新情況】疫情反彈？累計確診78497宗2744例死亡（不斷更新）
全球新冠肺炎確診病例首超中國 世衛譚德塞說「令人擔憂」
全球新冠肺炎確診病例首超中國 世衛譚德塞說「令人擔憂」