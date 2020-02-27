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【新冠肺炎】習近平牽頭7常委捐款 中央徹查女釋囚離漢抵京確診

國情動向 13:09 2020/02/27

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情持續，政治局常委會罕有地於33天內5度召開會議，強調湖北省和武漢市疫情形勢依然複雜嚴峻，加強北京等重點省份防控工作。中共中央總書記習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正7名政治局常委，為支持新冠肺炎疫情防控工作捐款，惟官方無提及具體捐款數字。

另就女釋囚突破武漢封城令返北京確診，中央湖北聯合徹查。

政治局常委會昨（26日）再次開會，聽取中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組匯報，中共中央總書記習近平表示，當前中國疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展，經濟社會發展加快恢復，但湖北省和武漢市疫情形勢依然複雜嚴峻，其他有關地區疫情反彈風險不可忽視。

中共中央總書記習近平強調，加強疫情防控這根弦不能鬆，經濟社會發展各項工作要抓緊。

會議強調，要精準穩妥推進復工復產，積極協助各單位解決防疫難題，協調解決口罩、消毒用品等防護物資不足的問題。會議又提到，要實施更嚴格管理，防止外部傳染源輸入；要繼續與世衛緊密合作，與相關國家密切溝通，分享防疫經驗，協調防控措施。

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另外，經中央政法委批准，司法部牽頭，由分管副部長劉志強带隊，會同中央政法委、最高人民檢察院、公安部組成聯合調查組，赴湖北就武漢女子監獄一名刑滿釋放人員感染新冠肺炎到京事件進行調查。

官方信息顯示，2月以來，武漢已有數名外地刑滿人員釋放並且離漢。該名女釋囚來自的武漢女子監獄目前已有279人確診，她到北京前間斷性發熱5天，咽部不適，其後由其北京家屬自駕車抵京，2日後被確認感染新冠肺炎。

武漢上月23日已關閉離漢通道，該名女子竟能突破封鎖線抵達北京，外界嘩然。湖北省委書記應勇表示，在疫情防控最吃勁的關鍵階段，竟發生此類嚴重違反離漢離鄂通道管控的事件，絕不能允許。要迅速查清事實，依紀依法嚴肅處理，及時回應社會關切。此事還是否涉及其他違法違紀問題，也要徹查。不論涉及到誰，都要一查到底。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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