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【新冠肺炎】鍾南山：有信心4月底基本控制疫情 仍不清楚病毒來源

社會熱點 13:09 2020/02/27

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續。國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山院士表示，有信心4月底基本控制疫情，目前疫情蔓延很快的國家可參考中國的方案，做到早發現、早隔離。

對於病毒的發源，鍾南山表示，對疫情的預測，他們首先考慮中國，沒考慮國外，現在國外出現一些情況，「疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國。

指復工後疫情高峰尚未出現

廣州醫科大學今日舉辦疫情防控專場新聞通氣會。鍾南山指出，現在是現在復工回流高峰，之前其團隊預測回流後將再出現一個高峰，但目前高峰還沒有出現。

他對復工提出兩條建議，一是復工人員接受核酸和ICM雙檢測；二是工廠注意水龍頭、下水道等處衛生和通暢。

對於出院核酸檢測再次出現陽性，鍾南山介紹，如果病人體內出現足夠的抗體，一般病人不會再感染，但至於它的腸道糞便裡有殘餘，還會不會再傳染其他人，仍有待觀察。

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鍾南山還表示，此次的新冠病毒到底是怎麼來的，目前還是不清楚，以前是不是早已存在也不知道，但指中間宿主應該不只有穿山甲一種。

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指中國疾控中心地位太低 沒有向社會公布疫情權利

鍾南山又表示，假如早在12月初，甚至是1月初能夠採取嚴格防控措施的話，病人將會大幅減少。「我們曾經估計過，要是（武漢封城措施）25號再實施的話，我們將會增加到十幾萬人。」

鍾南山讚揚廣州醫科大學在國家防控疫情所起的作用，但慨嘆中國疾控中心的地位太低，重要性沒得到重視。他稱，疾控中心只是衞健委領導下的技術部門，而在國外，疾控中心能夠直通中央，甚至直接向社會公布。

他表示，從早期情況看，已經有人傳人、醫務人員感染現象，但是疾控中心只能上報，沒有向社會公布疫情的權利。他建議，疾控中心要有一定的行政權。

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指疫情首先出現在中國 不一定發源於中國

鍾南山又稱，對疫情的預測，他首先考慮中國，沒考慮國外，但現在國外出現一些情況，認為疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國。

他指，中國目前增加的病例已經少於國外增加的病例，國外比較突出的是韓國、伊朗和意大利，可能中國的一些做法有一些啟發。他表示，這周末將應邀向歐洲呼吸學會做一個視頻報告。

他指出，疫情在國外蔓延，中國有可能從輸出病例變為輸入病例，必須加強國際合作，互相交流，共同分享經驗，建立聯防聯控。

責任編輯：蒯宇澄

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