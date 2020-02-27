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【新冠肺炎】淘寶店名指武漢人是「白眼狼」 涉侵犯消費者尊嚴被罰萬元

社會熱點 21:14 2020/02/27

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）最初在武漢爆發，部份內地民眾對武漢人產生不滿情緒。浙江一間淘寶網店因使用「武H白眼狼羽絨服」為店鋪名，涉嫌歧視、侮辱武漢人，被罰款1萬元。這起案件還入選為浙江省公布第六批疫情防控期間違法典型案例。

店主與武漢消費者 因退換貨產生口角

事緣1月13日起，網店名為「**羽絨服之家」的店主與一名武漢消費者在淘寶網上進行服裝交易，因退換貨不能達成統一意見而產生矛盾，在電話溝通時發生口角。

【武漢肺炎】武漢返鄉學生親述：感覺自己像瘟神

消費者遂將店主歧視武漢人的言論發在其新浪微博及百度貼吧上，引起部分網友的指責。該店主看到後十分氣憤，於1月26日14時將店鋪名改為「武H白眼狼羽絨服」，並在隨後與消費者的聊天中，用了含有「你們武漢個別人還做白眼狼」等歧視武漢人的言詞，對消費者進行辱罵。

網上圖片

網上圖片

1月26日，浙江省平湖市市場監管局接到4份舉報投訴，反映店鋪「武H白眼狼羽絨服」的名稱歧視、侮辱武漢人，侵害了消費者的人格尊嚴。翌日，平湖市市場監管局聯合公安機關去實地檢查。

該案入選浙江防疫期間典型案例

平湖市市場監管局認為，當事人的上述行為違反了《消費者權益保護法》第二十七條的規定，構成侵害消費者人格尊嚴的違法行為。根據相關條例，責令當事人改正違法行為，處以警告，並罰款1萬元。

【新冠肺炎】意大利疫情惡化中餐館生意削半 華人屢遭歧視被諷「病毒」

該店主對上述違法事實和處罰沒有異議。對自己的行為，該店主深感懊悔，目前已給消費者發出道歉聲明，並向淘寶平台作出整改承諾，網店名稱也改為「浙江**羽絨服」。

值得一提是，這起案件還入選為浙江省公布第六批疫情防控期間違法典型案例。其他入選的案例包括有餐館售賣野味、有店鋪售賣過期消毒液等。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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