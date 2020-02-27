華春瑩約見美使館負責人 《華爾街日報》「辱華」事件恐引發中美媒體制裁戰

美國《華爾街日報》「辱華」事件發酵，中國外交部新聞司司長華春瑩約見美國駐華使館負責人，就美國國務卿蓬佩奧對中方處理《華爾街日報》發表辱華標題評論文章再次發表不當言論，以及白宮國安會發言人揚言美方對駐美中國媒體記者採取措施提出嚴正交涉。

華春瑩指出，《華爾街日報》的錯誤是嚴重的，該報必須為此承擔責任。蓬佩奧等以所謂言論自由為名，為該報的嚴重錯誤張目撐腰，並對中方抗擊新冠肺炎疫情說三道四，是非不分，毫無道理。揚言對中方媒體採取報復行動更是不可接受。

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華春瑩強調，事實上，美方無理冒犯、挑釁中方在先，中方正當防衛在後。近年來，美方對中國駐美新聞機構採取多種限制措施，中方駐美媒體記者秉持職業操守，客觀報道美國。如果美方對中國駐美新聞機構採取進一步騷擾、限制措施，中方必將作出進一步反應。

美國國務院上周將新華社等5家中國媒體認定為外國使團（foreign missions），加強規管。其後，中國不滿《華爾街日報》刊登「中國是真正的亞洲病夫」評論，並吊銷該報3名駐華記者的記者證。

對此，蓬佩奧25日批評，北京當局的審查制度有致命後果，美方將採取適當措施作回應，「北京驅逐美國記者的行為，再度暴露其導致2003年SARS及今日疫情的問題。」他指，審查制度將帶來致命後果，若中國允許當地及外國記者、醫療人員自由發言及調查，那中國官員及其他國家在面對疫情挑戰時，就能有更充分的準備。

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中國外交部昨已在例行記者會上指蓬佩奧是非不分，所謂的言論自由是典型話語霸權和雙重標準，反問蓬佩奧一再為該報撐腰打氣，對中方妄加指責，「《華爾街日報》是不是美國國務院的代理人」？

責任編輯：伍樂

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