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【新冠肺炎】開發疫苗不遠？北大專家潑冷水：半年內可能性是零

社會熱點 21:13 2020/02/27

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，民眾盼望疫苗早日研發，然而，北京大學公共衛生學院教授寧毅表示，由於疫苗從研製到上市最快也要6個月，8月前疫苗成功開發的可能性為「零」，當務之急是控制傳染源和切斷傳播途徑。

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目前防控重點是控制傳染源

包括天津大學宣稱研發出新型冠狀病毒口服疫苗，美國製藥公司Moderna宣佈研製出針對新冠病毒的人體疫苗，新冠肺炎疫苗研發捷報頻傳。但寧毅指出，儘管國內外疫苗進展神速，至少在六個月之內，疫苗成功開發是不可能完成的任務。

他指，等到疫苗開發成功，本次疫情就過去了。開發一種疫苗，首先要了解病毒特性，在動物實驗研究之後，在人群開展小規模的安全性研究，再逐步擴大人群規模，評價其安全性、有效性。在這個過程中，要精心地設計多個階段的研究方案，多階段獲得批准。

寧毅進一步說明道，疫苗上市前通過I、II、III期臨床試驗，尤其是大規模III期臨床實驗，往往需要上萬名，或至少幾千名的受試者，甚至會持續3-5年時間，耗費巨大人力財力，且要承受失敗風險。比如，伊波拉病毒的疫苗，從研製到獲得美國和歐盟批准使用，就耗時長達5年之久。

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疫苗「遠水解不了近渴」 

寧毅認為，對控制本次疫情來說，「遠水解不了近渴」，開發疫苗的前提是尊重科學規律，不可能在短期內完成。不能炒作疫苗研發，影響目前防控的焦點。

他強調，目前的防控重點還是控制傳染源，切斷傳播途徑。現在大家把過多的精力都轉到疫苗上不是好事，對疫苗的過多關注反而忽視了當下疫情防控中的很多事情，包括疫區環境下公眾和救助人員的心理救助和人文關懷等。

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責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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