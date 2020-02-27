【新冠肺炎】特朗普分享個人3招防病毒　排第一是洗手

▲ 特朗普分享了他個人防範感染病毒的一套習慣，主要有3條，排第一是勤洗手。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）疫情蔓延全球，美國總統特朗普在白宮記者會派定心丸、又贊賞中國國家主席習近平「努力」抵抗新冠肺炎疫情後，分享了他個人防範感染病毒的一套習慣，主要有3條，排第一是勤洗手。

過去一直有報道指，地產大亨出身的這位共和黨籍總統，長年有個怪癖，就是很常洗手。

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特朗普今天在白宮記者會上表示，如不想受病毒感染，建議可以像他一樣，當個「恐菌者」就好。「你們可能聽說過，我很常洗手」，特朗普語畢，台下傳來一陣笑聲。

接着特朗普分享他如何恐菌防病毒：

洗手，保持乾淨

除非必要不抓扶手

有人打噴嚏時，我會逃之夭夭

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特朗普還提及最近與感冒者近距離接觸的經驗，並分享了了他的對應方法。「一個星期前有人來找我，我很久沒看到他了，我說：『你好不好啊？』他說：『不好，我燒得很嚴重，得了最嚴重的感冒。』然後他還抱我，親我。」

特朗普連說帶比地，描述那天的情景。「所以我就說『請恕我失陪』，接著就跑去洗手」。

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責任編輯：鄧國強

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